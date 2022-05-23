Candidate Filing Graphic

Candidates for Cheyenne City Council:

WARD I

Scott D. Roybal

Cameron Karajanis

Michael J. Blakeley

WARD II

Mark D. Rinne

WARD III

Ken A. Esquibel

Candidates for Laramie County Offices:

Assessor – (R) Kenneth Guille

Clerk - (R) Debra Lee

Clerk of District Court - (R) Diane Sanchez

Commissioner - (R) Brian D. Casey

(R) Gunnar Malm

(R) Abbie Mildenberger

(R) Sam Eliopoulos

(R) Linda M Heath

(R) Troy Thompson

(R) Bryce Freeman

Coroner - (R) Rebecca Reid

Sheriff - (R) Don Hollingshead

(R) Brian Kozak

(R) Boyd Wrede

Treasurer - (R) Tammy Deisch

Candidates for Statewide and Legislative Offices:

UNITED STATES REPRESENTATIVE

(R) Anthony Bouchard

GOVERNOR

(R) Brent Bien

(R) James Scott Quick

(R) Mark Gordon

(R) Rex Rammell

SECRETARY OF STATE

(R) Chuck Gray

(R) Dan Dockstader

STATE AUDITOR

 

(R) Kristi Racines

STATE TREASURER

(R) Curt Meier

(R) Bill Gallop

SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION

(R) Megan Degenfelder

(R) Thomas Kelly

(R) Brian Schroeder

(D) Sergio A. Maldonado, Sr.

STATE SENATOR 01

(R) William Ogden Driskell

(R) Bill Fortner

(R) Roger Connett

STATE SENATOR 03

(R) Cheri Steinmetz

STATE SENATOR 05

(R) Lynn Hutchings

(D) Ted Hanlon

STATE SENATOR 07 

(R) Rachel Bennett

(R) Stephan Pappas

(R) JC Manalo

STATE SENATOR 09

(D) Chris Rothfuss

STATE SENATOR 11

(R) Larry Hicks

STATE SENATOR 13

(R) Tom James

(R) Stacy Jones

(D) Leesa Kuhlman

STATE SENATOR 15

(R) Robert (Bob) Wharff

(R) Wendy Davis Schuler

STATE SENATOR 17

(R) Steve Duerr

(D) Michael F. “Mike” Gierau

STATE SENATOR 19

(R) R. J. Kost

(R) Dan Laursen

(R) R. Ray Peterson

STATE SENATOR 21

(R) Bo Biteman

STATE SENATOR 23

(R) Eric Barlow

STATE SENATOR 25

(R) Cale Case

(R) Shawn J. Olmstead

STATE SENATOR 27

(R) Bill Landen

(R) Gabe Lloyd

STATE SENATOR 29 

(R) Bob Ide

(R) Drew Perkins

STATE SENATOR 31

(R) Evie Brennan

STATE REPRESENTATIVE 01

(R) Chip Neiman

STATE REPRESENTATIVE 02

(R) Allen Earl Slagle

(R) JD Williams

STATE REPRESENTATIVE 03

(R) Abby Angelos

(R) Rusty Bell

STATE REPRESENTATIVE 04

(R) Jeremy Haroldson

STATE REPRESENTATIVE 05

(R) Shelly L Duncan

(R) Scott Smith

STATE REPRESENTATIVE 06

(R) Tomi Strock

(R) Aaron Clausen

(D) Tania Malone

STATE REPRESENTATIVE 07 

(R) Bob Nicholas

(D) Jordan Evans

STATE REPRESENTATIVE 08

(R) Stephen Neal Johnson

(R) Brian Tyrell

(R) Lily Sharpe

STATE REPRESENTATIVE 09

(R) Landon J. Brown

(R) Dean Petersen

(R) Alan Sheldon

STATE REPRESENTATIVE 10

(R) John Eklund

STATE REPRESENTATIVE 11

(R) Jared Olsen

STATE REPRESENTATIVE 12

(R) Clarence Styvar

(R) Derek Goldfuss

 

STATE REPRESENTATIVE 13

(D) Ken Chestek

STATE REPRESENTATIVE 14 

(R) Bryan Shuster

(D) Trey Sherwood

STATE REPRESENTATIVE 15

(R) Donald Burkhart

STATE REPRESENTATIVE 16

(R) Jim McCollum

(D) Mike Yin

STATE REPRESENTATIVE 17

(R) Joshua Thomas (J.T.) Larson

(D) Chad M. Banks

STATE REPRESENTATIVE 18

(R) Scott Heiner

STATE REPRESENTATIVE 19 

(R) Jon R. Conrad

(R) Brandon Eyre

(R) Andy Stocks

STATE REPRESENTATIVE 20

(R) Michael D. Schmid

(R)  Albert Sommers

(R) Bill Winney

STATE REPRESENTATIVE 21

(R) Jeremiah Hardesty

STATE REPRESENTATIVE 23

(R) Paul Vogelheim

(D) Ryan Sedgeley

STATE REPRESENTATIVE 24 

(R) Sandy Newsome

(R) Nina Webber

STATE REPRESENTATIVE 25

(R) Chris Good

(R) David Northrup

(R) Troy Bray

STATE REPRESENTATIVE 26

(R) Tim J. Beck

(R) Gary Welch

STATE REPRESENTATIVE 27 

(R) Martha Lawley

STATE REPRESENTATIVE 28

(R) John R. Winter

STATE REPRESENTATIVE 29

(R) Ken Pendergraft

(R) Gary Miller

 

STATE REPRESENTATIVE 30

(R) Mark Jennings

STATE REPRESENTATIVE 31

(R) John Bear

STATE REPRESENTATIVE 32

(R) Ken Clouston

(R) Timothy P. Hallinan

STATE REPRESENTATIVE 33

(R) Sarah Penn

(R) Valaira Whiteman

(D) Andi LeBeau

 

STATE REPRESENTATIVE 34

(R) Pepper L. Ottman

STATE REPRESENTATIVE 35

(R) Joe MacGuire

STATE REPRESENTATIVE 36

(R) Art Washut

(R) Debra L. Cheatham

STATE REPRESENTATIVE 38

(R) Tom Walters

STATE REPRESENTATIVE 40

(R) Barry Crago

(R) Richard Tass

STATE REPRESENTATIVE 41

(R) Bill Henderson

STATE REPRESENTATIVE 42 

(R) Ben Hornok

(R) Linnaea Sutphin

STATE REPRESENTATIVE 43

(R) Clayton Mills

(R) Dan Zwonitzer

(R) JoAnn Taylor

STATE REPRESENTATIVE 44

(R) John B Romero-Martinez

(R) Tamara N. Trujillo

(D) Sara Burlingame

 

STATE REPRESENTATIVE 45

(D) Karlee Provenza

STATE REPRESENTATIVE 46

(R) Ocean Andrew

(R) Richard “RJ" Lennox

STATE REPRESENTATIVE 47

(R) Robert “Bob” Davis

(D) Lee Ann Stephenson

STATE REPRESENTATIVE 48

(R) Clark Stith

STATE REPRESENTATIVE 49

(R) Ryan C. Berger

STATE REPRESENTATIVE 50

(R) Rachel Rodriguez-Williams

STATE REPRESENTATIVE 51

(R) Bryan Miller

(R) Cyrus Western

STATE REPRESENTATIVE 52

(R) Ronda Boller

(R) Reuben Tarver

 

STATE REPRESENTATIVE 53

(R) Christopher R. Knapp

STATE REPRESENTATIVE 54

(R) Lloyd Charles Larsen

STATE REPRESENTATIVE 55

(R) Ember Oakley

STATE REPRESENTATIVE 56

(R) Jerry Obermueller

STATE REPRESENTATIVE 57

(R) Jeanette Ward

(D) Robert Johnson

STATE REPRESENTATIVE 58

(R) Bill Allemand

(R) Patrick "PAT" Sweeney

STATE REPRESENTATIVE 59

(R) Kevin O’Hearn

STATE REPRESENTATIVE 60

(R) Jennifer L. James

(R) Cristal Martin

STATE REPRESENTATIVE 61

(R) Daniel J. Singh

(R) Don Odom

(R) Matthew J.L. Malcom

STATE REPRESENTATIVE 62

(R) Forrest Chadwick

(R) Stan Mitchem

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