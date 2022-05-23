Candidates for Cheyenne City Council:
WARD I
Scott D. Roybal
Cameron Karajanis
Michael J. Blakeley
WARD II
Mark D. Rinne
WARD III
Ken A. Esquibel
Candidates for Laramie County Offices:
Assessor – (R) Kenneth Guille
Clerk - (R) Debra Lee
Clerk of District Court - (R) Diane Sanchez
Commissioner - (R) Brian D. Casey
(R) Gunnar Malm
(R) Abbie Mildenberger
(R) Sam Eliopoulos
(R) Linda M Heath
(R) Troy Thompson
(R) Bryce Freeman
Coroner - (R) Rebecca Reid
Sheriff - (R) Don Hollingshead
(R) Brian Kozak
(R) Boyd Wrede
Treasurer - (R) Tammy Deisch
Candidates for Statewide and Legislative Offices:
UNITED STATES REPRESENTATIVE
(R) Anthony Bouchard
GOVERNOR
(R) Brent Bien
(R) James Scott Quick
(R) Mark Gordon
(R) Rex Rammell
SECRETARY OF STATE
(R) Chuck Gray
(R) Dan Dockstader
STATE AUDITOR
(R) Kristi Racines
STATE TREASURER
(R) Curt Meier
(R) Bill Gallop
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION
(R) Megan Degenfelder
(R) Thomas Kelly
(R) Brian Schroeder
(D) Sergio A. Maldonado, Sr.
STATE SENATOR 01
(R) William Ogden Driskell
(R) Bill Fortner
(R) Roger Connett
STATE SENATOR 03
(R) Cheri Steinmetz
STATE SENATOR 05
(R) Lynn Hutchings
(D) Ted Hanlon
STATE SENATOR 07
(R) Rachel Bennett
(R) Stephan Pappas
(R) JC Manalo
STATE SENATOR 09
(D) Chris Rothfuss
STATE SENATOR 11
(R) Larry Hicks
STATE SENATOR 13
(R) Tom James
(R) Stacy Jones
(D) Leesa Kuhlman
STATE SENATOR 15
(R) Robert (Bob) Wharff
(R) Wendy Davis Schuler
STATE SENATOR 17
(R) Steve Duerr
(D) Michael F. “Mike” Gierau
STATE SENATOR 19
(R) R. J. Kost
(R) Dan Laursen
(R) R. Ray Peterson
STATE SENATOR 21
(R) Bo Biteman
STATE SENATOR 23
(R) Eric Barlow
STATE SENATOR 25
(R) Cale Case
(R) Shawn J. Olmstead
STATE SENATOR 27
(R) Bill Landen
(R) Gabe Lloyd
STATE SENATOR 29
(R) Bob Ide
(R) Drew Perkins
STATE SENATOR 31
(R) Evie Brennan
STATE REPRESENTATIVE 01
(R) Chip Neiman
STATE REPRESENTATIVE 02
(R) Allen Earl Slagle
(R) JD Williams
STATE REPRESENTATIVE 03
(R) Abby Angelos
(R) Rusty Bell
STATE REPRESENTATIVE 04
(R) Jeremy Haroldson
STATE REPRESENTATIVE 05
(R) Shelly L Duncan
(R) Scott Smith
STATE REPRESENTATIVE 06
(R) Tomi Strock
(R) Aaron Clausen
(D) Tania Malone
STATE REPRESENTATIVE 07
(R) Bob Nicholas
(D) Jordan Evans
STATE REPRESENTATIVE 08
(R) Stephen Neal Johnson
(R) Brian Tyrell
(R) Lily Sharpe
STATE REPRESENTATIVE 09
(R) Landon J. Brown
(R) Dean Petersen
(R) Alan Sheldon
STATE REPRESENTATIVE 10
(R) John Eklund
STATE REPRESENTATIVE 11
(R) Jared Olsen
STATE REPRESENTATIVE 12
(R) Clarence Styvar
(R) Derek Goldfuss
STATE REPRESENTATIVE 13
(D) Ken Chestek
STATE REPRESENTATIVE 14
(R) Bryan Shuster
(D) Trey Sherwood
STATE REPRESENTATIVE 15
(R) Donald Burkhart
STATE REPRESENTATIVE 16
(R) Jim McCollum
(D) Mike Yin
STATE REPRESENTATIVE 17
(R) Joshua Thomas (J.T.) Larson
(D) Chad M. Banks
STATE REPRESENTATIVE 18
(R) Scott Heiner
STATE REPRESENTATIVE 19
(R) Jon R. Conrad
(R) Brandon Eyre
(R) Andy Stocks
STATE REPRESENTATIVE 20
(R) Michael D. Schmid
(R) Albert Sommers
(R) Bill Winney
STATE REPRESENTATIVE 21
(R) Jeremiah Hardesty
STATE REPRESENTATIVE 23
(R) Paul Vogelheim
(D) Ryan Sedgeley
STATE REPRESENTATIVE 24
(R) Sandy Newsome
(R) Nina Webber
STATE REPRESENTATIVE 25
(R) Chris Good
(R) David Northrup
(R) Troy Bray
STATE REPRESENTATIVE 26
(R) Tim J. Beck
(R) Gary Welch
STATE REPRESENTATIVE 27
(R) Martha Lawley
STATE REPRESENTATIVE 28
(R) John R. Winter
STATE REPRESENTATIVE 29
(R) Ken Pendergraft
(R) Gary Miller
STATE REPRESENTATIVE 30
(R) Mark Jennings
STATE REPRESENTATIVE 31
(R) John Bear
STATE REPRESENTATIVE 32
(R) Ken Clouston
(R) Timothy P. Hallinan
STATE REPRESENTATIVE 33
(R) Sarah Penn
(R) Valaira Whiteman
(D) Andi LeBeau
STATE REPRESENTATIVE 34
(R) Pepper L. Ottman
STATE REPRESENTATIVE 35
(R) Joe MacGuire
STATE REPRESENTATIVE 36
(R) Art Washut
(R) Debra L. Cheatham
STATE REPRESENTATIVE 38
(R) Tom Walters
STATE REPRESENTATIVE 40
(R) Barry Crago
(R) Richard Tass
STATE REPRESENTATIVE 41
(R) Bill Henderson
STATE REPRESENTATIVE 42
(R) Ben Hornok
(R) Linnaea Sutphin
STATE REPRESENTATIVE 43
(R) Clayton Mills
(R) Dan Zwonitzer
(R) JoAnn Taylor
STATE REPRESENTATIVE 44
(R) John B Romero-Martinez
(R) Tamara N. Trujillo
(D) Sara Burlingame
STATE REPRESENTATIVE 45
(D) Karlee Provenza
STATE REPRESENTATIVE 46
(R) Ocean Andrew
(R) Richard “RJ" Lennox
STATE REPRESENTATIVE 47
(R) Robert “Bob” Davis
(D) Lee Ann Stephenson
STATE REPRESENTATIVE 48
(R) Clark Stith
STATE REPRESENTATIVE 49
(R) Ryan C. Berger
STATE REPRESENTATIVE 50
(R) Rachel Rodriguez-Williams
STATE REPRESENTATIVE 51
(R) Bryan Miller
(R) Cyrus Western
STATE REPRESENTATIVE 52
(R) Ronda Boller
(R) Reuben Tarver
STATE REPRESENTATIVE 53
(R) Christopher R. Knapp
STATE REPRESENTATIVE 54
(R) Lloyd Charles Larsen
STATE REPRESENTATIVE 55
(R) Ember Oakley
STATE REPRESENTATIVE 56
(R) Jerry Obermueller
STATE REPRESENTATIVE 57
(R) Jeanette Ward
(D) Robert Johnson
STATE REPRESENTATIVE 58
(R) Bill Allemand
(R) Patrick "PAT" Sweeney
STATE REPRESENTATIVE 59
(R) Kevin O’Hearn
STATE REPRESENTATIVE 60
(R) Jennifer L. James
(R) Cristal Martin
STATE REPRESENTATIVE 61
(R) Daniel J. Singh
(R) Don Odom
(R) Matthew J.L. Malcom
STATE REPRESENTATIVE 62
(R) Forrest Chadwick
(R) Stan Mitchem