Laramie County Community College is proud to announce the list of graduates for the 2021 fall semester and those students earning a place on the president’s and vice president’s honor rolls.

Under the list of graduates, students earning high distinction (HD) graduated with a cumulative grade point average between 3.75 and 4.0, and students graduating with distinction (DS) earned a cumulative GPA between 3.5 and 3.74.

Students earning president’s honor roll recognition have earned a cumulative 3.75-4.0 GPA, and students on the vice president’s honor roll have earned a cumulative 3.5-3.74 GPA.

Some students may have signed a non-disclosure request with the college to have their names omitted from these lists.

Associate Degree in Nursing Graduates

Colorado

Fort Collins - Cody J Hash; Angela St. Clair

Greeley - Laurie L Bolen

Loveland - Jessica Lynn Williams

Wyoming

Cheyenne - Emily Eileen Baker; Autumn C Campbell; Emily Grace Davis, DS; Cassidy Chandler Dellos; Lucy Allison Earley, DS; Mandy Sue Erwin, DS; Angelica Garcia, DS; Grace Myree Lowry, HD; Samia Corinne Massie; Gregory McNicholas; Kerrey Elizabeth Morford, DS; Alexis Nicole Neckermann; Christian Parrish Rogers, DS; Ryann Michelle Stassinos, DS; Rosaline Frinwi Tah, DS; Shelby Trucke, HD; Alayna Rose Tudor

Laramie - Brittney J Princen, DS; Ashley Weast, DS; Erica Mae Wright

Rock Springs - Lindsey Nicole Pearson, DS

Sheridan - Shyanna Lanae Cahoy, DS

Associate of Applied Science Graduates

Colorado

Carr - Tia Opal Kent-McKinney, HD

Colorado Springs - Nicole Hensley, DS

Longmont - Sofia Jane Dodds

Hawaii

Waikoloa - Whitney N Nearman, DS

West Virginia

Summersville - Roberta Annette Whitt

Wyoming

Afton - Ralaine Thomas

Cheyenne - Jennaqua Renee Colgate Cook; Clayton Creathbaum, HD; Hayden Cole Hancock; Addysen Alayne Rosner; Aaron Rozett, HD; Benjamin Randall Schlachter; Tamara S Seufer, DS; Zachary V Valerio; Angelina Colene Young, HD

Laramie - Edward L. Maestas, DS; Alana R Origer

Shoshoni - James Michael Hampton

Associate of Arts Graduates

Colorado

Bennett - Noe Ortiz Pena

Greeley - Grace Ward, DS

Watkins - Alexis Flores Luevano

Kansas

Benton - Hannah Laine Hopper, DS

Oregon

Hillsboro - Jennifer Pressnall

Texas

Raymondville - Destiny K Starrett

Utah

Hebeasr City - Jose Carlos Vargas, DS

Wyoming

Burns - Morgan Riley Lemmons

Cheyenne - Madison Barbee; Shennan Brie Bates; Hailee Benton; Chance Tyler Coppinger; Josiah S Cvar, HD; McKenna Marie Doss; Kayla Marie Guerra; Madison Hughes; Shelby Brooke Johnson; Lindsey Kisicki; Brenna N Kosowicz, DS; Victoria LaPlante, DS; Lauren Noelle Levi; Trinity Renee Lovato, HD; Maddison Martin; Emma Jae Medin; Megan Patricia Mensack, DS; Amber Rose Michnick, HD; Kersten Lynn Perez, DS; Jocelyn Lynn Peterson; Hailey Poteet; Dylan Jacob Prettyman; Jasmine Cheryll Rodriguez; Aysha Davis; Francesca Rossi; Kathryne Sanders; Rebekah M. Sweet, HD; Tatiana Daecious Thompson, HD; Sean Austin Toon, HD; Amanda June Yearsley

Farson - Monica Denise Thomas, HD

Laramie - Joe Wesley Bailey Jr., HD; Lyssa Cailin Fivas; Jayde Shanae Medina; Connor Norton; Kellie L Perkins, HD; Dusti R. Rector; Melissa A Scafe, DS

Thermopolis - Dani Jo Pebbles

Wheatland - Brittany Leanne Prather, DS; Cody Keller, DS

Associate of Science Graduates

Colorado

Boulder - Omar Castruita

Denver - Bryan Vazquez, HD

Evans - Alysia Krystall Wright, HD

Longmont - Diana Carol Webster

Northglenn - Tanner Cole Smith, DS

Montana

Helena - Jhet W Murphy

Nebraska

Halsey - Caitlyn Susanne Hesseltine

Wyoming

Cheyenne - Antony Andrikopoulos, HD; Levi Ryan Berg; Matthew Bird; Hannah Louise Blunt; Jared Davis Cross; Tyler David Defratis; Declan James Domyan; Lauren Ann Evans; Krystina Marie Harder; Danielle Prudence Marshall, HD; Ethan Michael Mathis, HD; Giamo Milatzo, HD; Joy Annelise Morris; Noah Ambrose Paiz, DS; Jessica Pastoriza; Ashley Quist, DS; Dustin Riley; Tiauna Cherise Roberts; Jessica Marie Russell; Kalme Dantas Silva Saraiva De Moncavo, HD; James A Sims, DS; Rachel Marie Stadnik; Morgan Emmaleigh Taylor; Valentina Tudor, DS; Pamela Velazquez

Douglas - Brady Brooks

Laramie - Adriana H Arellano; Lauren Elizabeth Graham, DS; Lily Kelly; Kellie L Perkins, HD; Dilan Isara Weligama Galappattige

Pinedale - Carson Nicole Mac

Saratoga - Cameron Glenn Travis

Certificate of Completion Recipients

Colorado

Fort Collins - Kelly O'Connor

Windsor - Taylor Rae Phebus

Georgia

Pooler - Shaya Renee Paytoe

Nebraska

Sidney - Sheri Lynn Nicks

Wyoming

Cheyenne - Ashley Anderson, Ray J Angel, Jenna Leigh Bennison, Celina Renee Billiot, Merisa K. Esquivel, Marissa Caitlin Molloy, Letha A. Nelson, Dylainee Shayne Peacock, Laura Michelle Pesses, Kassidy Caitlin Riekens, Jessica Marie Russell, Evan A Scott, Brianna Renee Sevilla, Scott Allen Wilson, Kassidy Adam

Douglas - Patricia Evelyn Crane

Laramie - Carleen Collins, Aden Teyler Jarman, Devan Marie LaMere, Aubree K. Mason, Beatriz Mattingly-Borjas, Conner Duane Whitman

Credit Diploma Recipients

Colorado

Brighton - Noah S. Espino Kennedy

Carr - Tia Opal Kent-McKinney

Colorado Springs - Nicole Hensley

Ft. Collins - Blake A. Moreno

Grand junction - Jimmy Lee Russell, Jr

Greeley - Yowhanes Tekle

Lakewood - Ashley Lewin

Meeker - Damien Kent

Pierce - Ben Hegarty

Wellington - Clayton Seale, Kelley Seale

Maryland

Hagerstown - Megan Marie Harris

Nebraska

Curtis - Brody Robinson

Valentine - Rhett Witt

Washington

Everett - Rachel Lynn Johnson

Wyoming

Baggs - Amy Olson

Bear River - Brooklyn Pratt

Burns - Morgan Medina

Carpenter - Hayden Fogg

Cheyenne - Jeffrey G. Adams, Jr., Dade All, Skile Ames, Sonya Aragon, Samantha Argueta, Kimberly J. Bailey, Saajan Biant, Garrett Bruce, Kevin Lloyd Busby, Dominick Christensen, Amiya Cordova, Antonio R Cordova, Clayton Creathbaum, Jack Ray Dowell, Breanna Crystine Ellingham, Victor H. Ferman Rodriguez, Kevin Gomez, Corrie Erin Graham, Shane M Harbison, Damian Hart, Jamaya Devon Henry, Nathaniel House, Keeran R. Kaske, Robert Kreps, Jacob B. Lee, James Lewis, Randy T. Luna, Garrett A. Maestas, Zane Martin, Cami Mathis, Ethan Michael Mathis, Alexander T. McBride, Matthew McCarthy, Travis D. Newell, Aaron Peterson, Hunter Reinking, Andrew Renner, Austin Rigler, Brenna Riley, Heather Marie Robles, Morgan D. Rounds, Aaron N. Rozett, Brandon L. Schroyer, Jason Sheathelm, Missi Spier, Adrian Spoerhase, Ian Stumpf, Ronda Stumpf, Tatiana Daecious Thompson, Tobey Alexander Tidwell, Andrew W. Trask, Landon C. Trujillo, Thomas A. Vanoverbeke, Joseph D. Waterstreet

Douglas - Shannon Merriman

Glenrock - Ethan Matthew Enders

Lander - Joshua W. Kauffman

Laramie - Eli Anthony, Tyler Careri, Colton H. Elliott, Jr., Julian Samuel Gardea, Malachi Hamilton, Wade P. Hendricks, Brennan Scott Howe, Daniel Nicholas Ingle, Travis James Judd, Savannah Rae Knight, Hunter Carl Lundahl, Marcel MacPhail, Ashley Mae Predmore, Abbi L. Robinson, Hank F. Shaver, Logan Smith, Kelton Spiegelberg, Lane Charles Towle, Tai Walrath, Alexsandra Eleanor Watkins, Rece Daniel Ziegler

Lusk - Kerby Kevin Baars

Pine Bluffs - Bradley Shmidl

Powell - Rachel Archer

Rawlins - Dalton D. Coleman, Cannen Marquez

Saratoga - Maximilian D. Dahl

Shoshoni - James Hampton

Wheatland - Khody Bryan Snyder

President’s Honor Roll

Canada

Edmonton - Jenaya Victoria Brown

Colorado

Arvada - Adrianna Leonard

Berthoud - Emma Jo Miller

Carr - Tia Stephenson

Cheyenne - Kayla Dee Weeks

Denver - Hannah Marie Boicken, Sean Bratt, Bryan Vazquez

Englewood - Holly Danielle Hughes

Firestone - Mylie Tarnowski

Fort Collins - Marisa Ryan

Fruita - Kelby Joseph Kaufman

Granby - Erica Michael Weimer

Grand Junction - Hannah Morris Lucas

Hot Sulphr Springs - Makayla Rose Winter

Keenesburg - Madison M Smith

Kiowa - Trea Rochelle Allen

Lake George - Sabrina Stegman

Lakewood - Alexis Sirena Juarez

Littleton - Mary Mortimer

Loveland - Todd Dewitt, Angel L McFerrin

Mead - Jacob Cameron Widhalm

Meeker - Jacob Robert Shelton

New Castle - Ximena Gutierrez

Northglenn - Tanner Cole Smith

Tabernash - Elizabeth Raye MacKendrick

Thornton - Anthony J Quidachay

Wellington - Bailey Lange, Kristen C Rasch, Joni Roberts

Windsor - Caydi Louise Johnson

Kansas

Maple Hill - Caden McCall Callaway

Nebraska

Bridgeport - Brody Joe Retchless

Cody - Sydney Adamson

Kimball - Tiffany Ann Labeau

Maywood - Wacey Q Flack

Omaha - Sakoya Jones McArthur

Ohio

Pataskala - Victor Gurung

Oregon

Hermiston - Stacey Lee Gersbach

South Dakota

Box Elder - Jordyn Buettner

Edgemont - Dalton E Reutter

Sioux Falls - Russell Scott Herman

Spearfish - Morgan Pauline Back

Tennessee

Pulaski - Rylynn M Ingram

Texas

Austin - Dominique MacGregor

Dimmitt - Keirsten Hansen

Utah

Lehi - Aspen Moore

Magna - Abigail Kay Garreaud

Saratoga Springs - Samantha Nya Hester, Erika Lynn Scivally

Washington

Asotin - Jolee Cristen Sanford

Everett - Rachel Lynn Johnson

Snoqualmie - Shannon Tara Washburn

Wyoming

Baggs - Amy Olson

Bear River - Aubree A Condie

Buffalo - Elizabeth A Olsen

Burns - Sierra D Williams

Carpenter - David John Gordon, Kelli M Mellott, Hunter Austin Parry, Matthew V Stevenson, Danette Jill Whitney

Casper - Angela Sue Johnson, Avery Lorraine Potter, Delaney Rochelle Powell, Tyler James Stovall

Cheyenne - Jennifer Ackerman, Matthew Scott Adams, Dade Conner All, Hagan Douglas Allen, Natalie Joyce Allen, Robert N Anderson, Antony Andrikopoulos, Shannon Ashby, Anthony Jose Baca, Asher Baca, Ashlyn Bailey, Morgan Barney, Taylor Madison Baxter, Jameson Everett Beckwith, Aubrey Lee Bernabeu, David Michael Blair, Meghan L Blue, Willa J Bonds, Karl James Brennecke, Deianeira Elizabeth Bruce, Megan Rene Buchanan-Kinsolving, Abigael Cerys Bylow, Lisa R Chaffin, Lauren Elizabeth Chalifour, Abbigalle Nichole Chisholm, Coleden A Church, Jessica L Church, Keely Cleveland, Rebecca Cochran, Jennaqua Renee Colgate Cook, Jenell Conley, Scott A Cooley, Antonio R Cordova, Faith Kimberley Coslett, Clayton Creathbaum, Jessica Kara Creswell, Steven Crick, Breanna Maureen Cruz, Josiah S Cvar, Cody Danielson, Nicholas John Danielson, Kerry Ann Dobbins, Allison Lynette Dolph, Jack Ray Dowell, Dian Fitriani Dubois, Zach Dummer, Brittney Patricia Eskam, Travis Edward Fauque, Nicole Lisha Fenton, Taylor Paige Ferguson, Carlos Franco, Christopher Fritsch, Xavier Michael Galvan, Heath Phillip Garrard, Bodhi Bryant Gibson, Ryan Gilbert, Tatum L Gonzales, Donavan Taylor Govig, Aidan Jerrod Guerney, Jenny Gisela Guzman-Marrufo, Trinity Rose Hall, Jessica June Hanson, Joseph Jee Chul Harlow, Hayden H. Hassinger, Mikaela Frances Hayes, Tiffany Ann Hehr, Zachary Nicholas Hendricks, Samantha Hensley, Darcy M Henson, Nathanial R Hobbs, Mark Thomas Hollmann, Laiton Ivie, Kaitlyn Rebecca Jacobs, Halley Zoe Jankovsky, Brian Thomas Earle Joelon, Hannah Johnson, Angela M Jones, Joshua L Jones, Brianna Nicole Kardisco, Dariia Kasymova, David Matthew Kindsvater, Joseph Thomas Kinney, Vijay Kodru, Colby J Kofron, Garrett Robert Koslosky, Robert Kreps, Jennifer Amaka Lavallee, Alanna M Leininger, Casey Lewis, James Lewis, Rebecca Danielle Lieske, Nicholas Theron Long, Timothy Loser, Isaac Lozano, Leah I Lozano, Nicole Eva Lyle, Sarah T Lyon, Kelsey N Macey, Aysia Marces, Danielle Marshall, Michael Scott Martin, Alexis A Martinez, Anna Terron Martinez, Cami Mathis, Ethan Michael Mathis, Larenda Mayberry, Devin Thomas Mazzone, Jon D McAfee, Arianna Faith McKamey-Simoni, Megan Patricia Mensack, Adam Ray Messenger, Taylor Anise Meyrick, Amber Rose Michnick, Alyxis Noel Mitchell, Kalme Dantas Silva Saraiva Moncavo, Jennyssa Lyn Moore, Perla Noeli Morales, Oliver Gavin Hartford Morgan, Sara Dawn Nation, Brooke M Nesvik, Ryen Marie Nielsen, Mariah J Norwood, Ashley Nowlin, Ashley L Odenbach, Erik John Oliver, Macy Lynn Palmer, Adam Emil Parker, McKenzie Lauren Parker, Brendan C Pase, Charlianne Helen Pease, Kayla Annmarie Pendleton, Jeffrey W Phillips, Dylan Jacob Prettyman, Theron Allen Price, Carrie D Rakestraw Axtell, Ahnika Ream, Kendra Carolyn Rose Redding, Benjamin James Reed, Rane Gabriel M. Ricafranca, Billy J Richards, James Cole Roberson, Johana Roberto, Tyler James Roberts, Whitney Roberts, Alexis Rodriguez, Emily Grace Rodriguez, Aaron Neil Rozett, Jimmy Russell, Ellen Ranae Scholl, Linsey Joy Schwendiman, Marisa Lauren Serrano, Tamara S Seufer, Chenoa Ann Shkoza, Christina Michelle Shunn, Andrew Jude Simon, Amberleigh Dawne Simpson, Sarah Ann Sisk-St John, Larissa Sitzler, Noah Pl Skarohlid, Rebecca Suzanne Slovik, Scott Smith, Kasey W Solma, Jordyn Sorrow, Giovanni Vincente Spagnol, Adrian Spoerhase, Sydney Violet Stewart, David Stice, Riley Cherith Stief, Laura Ellen Sutton, Rebekah Sweet, Jessica Holly Tammen, Katie Lynn Tharp, Miyako Thiede, Tatiana Daecious Thompson, Brooklynn Toon, Sean Austin Toon, Phillip Francis Trimarchi, Kendra Kay Tunnicliff, Addison Kathleen Turner, Riley Autumn Valentine, Zachary V Valerio, Sandra M Vanatta, Gilbert Vazquez, Rodrigo Velazquez, Michaela Walker, Ariah Waller, Esther Wambui Wanjiru, Cassidy Rae Weibel, Wade Wiese, Cody Heath Wilcox, Anika Fayette Williams, Isabel Wills, Christopher Wilson, Scott Allen Wilson, Jamie Nicole Wittmann, Kaitlyn Wright, Michael Wright, Angelina Colene Young, Heidi Lynn Zepeda, Breanna Zitzelberger, Klaire A Zunker, Kali True, Lindsey Kisicki, Valerie Fleming

Cody - Nathaniel Kelly

Douglas - Andrea L Hunsicker, Lisa Kelly

Encampment - Jessica Renee Bromley

Gillette - Christopher John Beltz, Kailey Wynne Hytrek, Lauren Anna Elizabeth Lacey

Green River - Carly Anna Kettering, Alysia Krystall Wright

Kaycee - Jade Alivia Maya

Lander - Taylor Rikae Pereda

Laramie - Ethan Atwood, Fatima Ezzahra Belmarti, Nickolas James Beumer, Matija Dragosavljevic, Ericka Dawn Espy, Tazmine Faye Haut, Wade Patrick Hendricks, Lincoln James Humphrey, Evan Francis Jannatpour, Rachel Louise Kenny, Zachary David Knepp, Ashley Marie Laughlin, Marcel MacPhail, Jamie Ann Martinez, Jenna Elayne McConnell, Sarah Angelina McMann, Dylan Meade, Alexander Moore, Kinley Lane Nye, Molly K Peper, Caely B Pickerd, Brooklyn Mary Pratt, Frances Grace Saucier, Joshua Daniel Schilt, Amanda ReAnne Schneider, Monica Denise Thomas, Magen Hazel Van Pelt, Gisele Sidney Visser-Cortez, Makayla Wight, Jayla Marie Wulff, Melissa Renae Zeglen

Lusk - Peyton K Kottwitz

Osage - Alison Laurel Davis

Pine Bluffs - Kodi Lyne Ragsdale, Bradley Michael Shmidl

Pinedale - Micah Brown

Rawlins - Carrie Renee Christopherson, Cannen Nieko Marquez, Crystal Alcantar Torres, Kelsey Elaine Wanner

Rock Springs - Mataya T Ortega

Sheridan - Dawn M Smith

Thermopolis - Cortney C Dekeyser, Sesi Kiola Jensen

Torrington - Kylie Jean Carson

Wheatland - Saajan Biant

Vice President’s Honor Roll

California

Red Bluff - Kaitlyn Loberg

Colorado

Arvada - Jake Michael Rush

Firestone - Vanessa Cummins

Fort Collins - Christina Nicole Steiwer Gregory, Eric D Thompson

Greeley - Brogan Danielle Launer

Longmont - Hannah Josephina Kegler

Milliken - Bethany Leanne McCoy

Nunn - Lora Stuehm

Wellington - Hannah Rae Cook, Taylor Elizabeth Sabbe

Windsor - Taylor Rae Phebus

Georgia

Valdosta - Selena Rae Martinez Harvey

Montana

Birney - Casey L Knobloch

Nebraska

Gering - Lizabeth Rae Marker

McCook - Steven Wayne Spatz

Mitchell - Camille Snowden

Springview - Sage Lane Miller

Stapleton - Cauy Pokorny

New Mexico

Farmington - Reagan Jewell Cordell

South Dakota

Edgemont - Maddie Peterson

Flandreau - Dylan Rice

Utah

Heber City - Jose Carlos Vargas

Wyoming

Basin - Lucinda Stickney

Burns - Zoe Marie Herren

Cheyenne - Amaley Diane Aydelott, Andrea Becerra, Hannah Louise Blunt, Julian Michael Dimitri Brooks, Justin Ray Brown, Brittany Leanne Bullington, Karina Balvina Burrola, Denzel Alex Clifton, Zander Blue Cline, Sebastian Wade Colwell, Kelsie Condit, Jillian Louisa Destefano, William Jake Donaghy, Tyler Christopher Duncan, Jaclyn Tami Fair, Brenden S Frentheway, Marlen Barreras Garcia, Courteney Lin Garetto, Charley Reanne Gibb, Kristina Anne Glover, Melinda Joy Gonzalez, Katelyn Marie Grant, Dayne T Hall, Amanda Hamilton, Zane M Hayden, Sean Christopher Horton, Dustin Hunt, Lisa Laurelle Hunter, Ryan Huylar, Wyatt Kieth Jensen, Emily Linnea Kahler, Ethan Lawrance Kight, Elise Nicole Macy, Zane Martin, Gabriel Peter McCarthy-Rivera, Emma Jae Medina, Elizabeth L Miller, Lillian Grace Miller, Peyton Tionne Moore, Mohamed Amir Musa, Haley Michelle Neisen, Madisyn Lynn Nelson, Zoe J Oman, Michelle M Ordes, Lily Belle Perry-Tatem, Andrew G Plasencio, Keira Renae Plymale, Jennifer Leigh Pressnall, Jennifer Lee Prindle, Pedro David Rampolla, Cynthia Rankin, Maegyn Alexis Rawlings, Darien Reidhead, Jasmine Cheryl Rodriguez, Addysen Alayne Rosner, Raylin Sharee Spencer, Zoe Stone, Seneva Elizabeth Sullivan, Nauteka Thompson, James Wayne Underwood, Jessica Dawn Watkins, Samantha Nicole Way, McKenzie Jean Weber, Roberta Annette Whitt, Dawsyn Richard Winchell, Brittany M Womack, Sophia Wood, Darian Hallsten

Chugwater - Nicole Marie

Douglas - Kaylee Anne Steiger

Gillette - Grace Viola Roswadovski

Granite Canon - Grace Rebekah Hamilto

Jackson - Ethan Troy Beec

Kemmerer - Morgan Marie Van Der Zalm

Laramie - Frank Blanco, Emily Lynn Clinton, Patricia Conrad, Travis James Duvall, Sarah Walker Fromva, Jarrod Gerber, Deeanne Harris, Logan Ray Heard, Hannah Joelle Hutson, McKenah Jones, TigerLily Kelly, Devin James Love, Tabitha Jenae Madden, Edward Maestas, Jayde Shanae Medina, Beau Edward Mitzel, Sandra Monique Olivas, Dalton Blaize Schornak, Aislinn R Taylor, Ashleigh Desirae Trahan, Breeanne Webster, Harley Assuntina Wick

Lyman - Dennis Reed Owens

Mountain View - Kylie Ann Walker

Pine Bluffs - Jesse Scott Fornstro

Rawlins - Victor Hugo Fonseca

Rock Springs - Maygen Nicole Stassinos

Saratoga - Cameron Glenn Travis

Sheridan - Shyanna Lanae Cahoy

Wheatland - Calysta Fayth Bascus, Nicolette Freitas, Cody Keller