Laramie County Community College is proud to announce the list of graduates for the 2022 fall semester and those students earning a place on the president’s and vice president’s honor rolls.

Under the list of graduates, students earning high distinction (HD) graduated with a cumulative grade point average between 3.75 and 4.0, and students graduating with distinction (DS) earned a cumulative GPA between 3.5 and 3.74.

Students earning president’s honor roll recognition have earned a cumulative 3.75-4.0 GPA, and students on the vice president’s honor roll have earned a cumulative 3.5-3.74 GPA.

Some students may have signed a non-disclosure request with the college to have their names omitted from these lists.

Bachelors of Applied Science

Colorado

Fredrick - Morgan Pauline Back

Associate Degree in Nursing Graduates

Colorado

Fort Collins - Ashley Christine Anderson, DS

Wellington - Naomi Anna LaBelle

Windsor - Kyra Harmon, DS; Taylor Rae Phebus

Georgia

Pooler - Shaya Paytoe

Minnesota

Chanhassen - Kelly O'Connor

Nebraska

Sidney - Sheri Lynn Nicks

Wyoming

Cheyenne - Kassidy Marie Adam; Celina Renee Billiot; Nathan Duckwitz; Aubree K Mason; Jana Mayberry; Marissa Caitlin Molloy; Letha A Nelson; Dylainee Shayne Peacock; Laura Michelle Pesses, DS; Kassidy Caitlin Riekens; Evan Andrew Scott

Clearmont - Shelby Connolly, DS

Douglas - Patricia Evelyn Crane

Laramie - Aden Teyler Jarman; Devan Marie Lamere; Lanna Marie Weiss; Conner Duane Whitman

Associate of Applied Science Graduates

Minnesota

Spring Lake Park - Evan Francis Jannatpour

South Dakota

New Underwood - Chance Nelson Derner

Wyoming

Cheyenne - Robert N Anderson, HD; Julian Michael Dimitri Brooks; Chance Tyler Butler; Gena J. Carroll, DS; Judy Lynn Christopherson; Steven Crick; Elijah Christopher Lowry, DS; Tanner Lane Pace

Hillsdale - Grace Ellen Kinkade

Laramie - Cholten Carter; Wade Patrick Hendricks, DS; Wesley Hoffman; Daniel K Saur

Moorcroft - Dakota Austin DuBeau

Associate of Arts Graduates

Colorado

Fort Collins - Olivia R Bunya

Julesburg - Zoie Rain Krajewski

Nebraska

Gering - Afton Nicole Mitchell

Ogallala - Dylon M Zink

South Dakota

Renner - Alyssa Nicole Vosburg

Wyoming

Cheyenne - Taylor Madison Baxter, HD; Zoe S Bolinger; Robert Sheridan Bryant; Allyson Grace Conn, HD; Jessica Kara Creswell, HD; Crystal Jasmine Diaz, DS; Tammy Jean Fletcher, HD; Kelsey Ann Hardsocg; Shane William Miller II; Heather L. Morrow; Crystal Naberhaus; Jessica Lynn Rodgers; Riley Cherith Stief, HD; Kyler James Winchell

Laramie - Jenna Anderson, HD; Kaylee Patricia Brown; Emily Lynn Clinton, HD; Easton Hawkins; Adriana Liserio; Aysia Marces, DS; Aimee Lenea Martinez; Jennifer T Pursley; Kamryn Schriner

Pine Bluffs - Dylan Claire Sweeter

Rawlins - Toran David Flores; Crystal Alcantar Torres, HD

Associate of Science Graduates

Arkansas

Centerton - Courtney J Anderton

Colorado

Lafayette - Christian Nunez

Longmont - Hannah Josephina Kegler, DS

Florida

Orlando - Rob Werzner, HD

Michigan

Lake City - Haley J Wade, HD

Nebraska

Halsey - Caitlyn Susanne Hesseltine

Sutherland - Blake Scott

Serbia

Cuprija Serbia - Matija Dragosavljevic

Utah

Honeyville - Hayden H. Madsen

Lehi - Aspen Moore, DS

Wyoming

Carpenter - Kelli M Mellott, HD

Cheyenne - Kaeden Stuart Adams; Janda Marie Casey, DS; Aide Delgado, DS; Gabriela Gracia-Salinas; Vauda Lynne Grizzel, HD; Maryn Jae Korber; Heather Jean Lancster-Tucker; Randall Thomas Lebeaumont; Ryley C Lee; Elise Nicole Macy; McKenna R Martinez; Anastacia McElroy; Kyra Jae McGuire; Jessica Lea Miller; Jenna Diane Aurora Montoya; Jennifer Danielle Piver, DS; Robert Quick, HD; Samantha Rose Robbins; Tyler S. Schornak; Jacob W Taylor, DS; Jessica Turner; Scott Ryan Uglow; Harmony Lynn Webb; Jamie Nicole Wittmann; Kaitlin Wood, HD

Elk Mountain - Selena Rae Martinez Harvey, DS

Encampment - Ashlynn Morgan Johnson

Laramie - Jacob Tyler Begin; Kellie L Johnson, HD; Dexter Jones; Lauren Delaney Mirassou, DS; Jeanne Marie Moede, DS; Stone Joseph Ramos

Rawlins - Crystal Alcantar Torres, HD

Wheatland - Drake J. Amundson

Certificate of Completion Recipients

Colorado

Fort Collins - Alexis Michaela Solomon

Johnstown - Lindsey Mapelsden

Livermore - Rachel Lynn Hassan

Loveland - Audrey Elizabeth Rottier

Severance - Bethany Addy

Wellington - Ashley Uhlenhopp

Montana

Bozeman - Marie Montana

Washington

Oak Harbor - Jenna Grace Miller

Wyoming

Cheyenne - Natalie Mae Allred; Samantha Argueta; Adrianne L Feliu; Jacquelyn Opal Gonzales; Josie Renea Jacoby; Angelene S. Kelley; Christine Nozomi Koga; Arianna Faith McKamey-Simoni; Kaylee Marie Montoya; Clint Michael Morris; Briana Michelle Moyte; Kimberly Olson; Amber Nicole Parent Lew; Mariah Rose Pena; Bailey Renee Salas; Ronda Stumpf; Alyssa May Turner; Kaycee Raye Warner

F.E. Warren Air Force Base - Karlee Petersen

Gillette - Talon Thompson

Laramie - Monica Christine Burgess; Sarah Walker Fromva; Kyrie A. Kiser; Arlene Tadeo Pacheco

Powell - Rachel E. Archer

Credit Diploma Recipients

California

Morgan Hill - Rory K. Wood

Colorado

Arvada - Drexl Jones

Briggsdale - Zane E. Gielissen

Denver - Brayan Aguirre

Drake - Cameron Rebekkah Ostrich

Flagler - Tate Schrock

Fort Collins - Chad D. Marley

Greeley - Amanda Marie Devitt

Loveland- Audrey Elizabeth Rottier

Stratton - Dalton Scott Armour; Riggin Luke Williams

Thornton - Logan Paul Shannon

Timnath - Brooke D. Wicks

Westminster - Logan Michael Walker

Idaho

Rexburg - Bethany Barbara Hess

Montana

Bozeman - Marie Montana

Lolo - Canaan Isaac Levy

Nebraska

Brewster - Zack Tuner Bradley

Cody - Gage E. Davis

Columbus - Kyson Reid Krepel

Curtis - Braiden Jason James Robinson

Gering - Logan Michael Murdock

Hershey - Cody James Park

Nenzel - Tucker Ravenscroft

Ohiowa - Thayne Dean Kimbrough

Virginia

Fairfax - Eve Glendalyn French

Wyoming

Burns - Sabrina Joann Vorse

Cheyenne - Mansoor Syed Ali; Robert N Anderson; Kaila M. Baylie; Christopher Ray Bennett; Cash Doyle Bohannon; Ethan Bristol; Lane Carter; Adan R Chavez; Kellan Christopher Coffey; Axel J. Cranmore; Jason Alvin Depoorter; Sabrina Heather Edwards; Jayden Erickson; Allison Anne Farro; Samantha Flinn; Heath P. Garrard; Matthew T. Gonyo; Heather Lauree Green; Davien Joseph Grimm; Caleb J. Halbgewachs; Challan Shae Hauger; Angelene Star Kelley; Noah Ryan Kinney; Margot Wallis Knapp; Dylan Robert Langhoff; Kelsey N. Macey; Adam Maret; Tristan Nicholas Marshall; Demetria K McCabe; Shania Maxine McLeland; Ginger Samone Mendoza; Kilie Ann Moody; Donavon Brian Nazareno; Morgan Alexander Nordmark; Kimberly Olson; Lynda Renae Pace; Joshua Arthur Piester; Jasmin Alejandra Razo; Johnathan Reynolds, II; Cody Shaeffer; Evan Matthew Smith; Rio A Smith; Brandon R Stoffan; Landon Patrick Truax; Joshua Gregory Truesdale; Joseph Andrew Varos, Jr.; Diego Vega Chavez; Sergio Javier Villalobos Alvarado; George Tyler Wadsworth; George Tyler Wadsworth; Tatum Wall; Ivy Storm Williams; Kimberly M Wilson; Johnathan Christopher Wolf; Angelo M Wood; John William Zook;

Farson - Clancy Wayne Gines

Green River - Andrew N. Santhuff

Hawk Springs - John Martin Pressgrove

Kemmerer - Angela Russell

Laramie - Cholten L Carter; Allison K Hale; Wade Patrick Hendricks; Kyrie A Kiser; Amadeus I Satake; Ned James Shaver

Rawlins - Jeffery Cain Wayne Ice

Torrington - Megan Nicole Johner

Upton - Chad Dollick

Wheatland - A'leonne Celise Johnston

President’s Honor Roll

Arizona

Flagstaff - Brooke Amanda Parker

Oro Valley - Lauren Rosenberg

California

Morgan Hill - Rory Kenneth Wood

Canada

Innisfall - Amy Lynn Marie Shuckburgh

Youngstown - Dixon Troy Tattrie

Colorado

Aurora - Lauryn Elizabeth Gardner, Darwin Leiva, Mario Isaac Ramirez

Berthoud - Megan Johnson

Craig - Meredith Paige Kopsa

Englewood - Nicholas Andrew Hatton

Evans - Faith MacKenzie Dannar

Florissant - Sarah Frances Campbell

Fort Collins - Cortney Allison, Maiah Lee Bunya, Avalon Takara Corynn Cobb, Mariah Green, Morgan McPherson, Noah Joseph Peterson

Frederick - Lauren Elisabeth Hand

Fruita - Chloe Lynn Hagee

Greeley - Amanda Marie Devitt, Austin Sharrah

Hayden - Cassidy Dru Wall

Kersey - Jessica Lee Bond

Lake George - Sabrina Stegman

Lone Tree - Teresa Pippin

Loveland - Heather Kathleen Allsop, Sarah Joyce Dodds

Meeker - Mykayla Faye Wille

Milliken - Alexis Elizabeth Pimple

Monte Vista - David Clutter

Montrose - Nathaniel L Johnson

Pierce - Sean Glen Belfrage, Jessica Hays

Severance - Shalene Rae Lawson

Sterling - Meagan A Morrow

Strasburg - Jamie Marjorie Elliott

Stratton - Dalton Scott Armour, Riggin Luke Williams

Thornton - Rachel Ardehali, Logan Paul Shannon

Wellington - Garrett Joseph Dulany

Westminster - Logan Michael Walker

Windsor - Kara Michelle Benner, Kyra Harmon

Denmark

Charlottenlund - Michala Nathalie Reffs Bork

Georgia

Sugar Hill - James Munlyn

Iowa

Grinnell - Megan Claire Dalsing

Idaho

Buhl - Kaity Grace Reineke

Pocatello - Kjerstin Bunderson

Illionis

Monmouth - Ian James Allaman

Massachusetts

Hudson - Abigail Krolikowski

Montana

East Helena - Zoey Morrison

Lewistown - Evelyn Selma Miller

Whitehall - Kassidy Rae Dunagan

Nebraska

Brule - Tanner J Madden

Cody - Gage E Davis

Gering - Logan Michael Murdock

Kimball - Lorrie Beth McNowelly

Nenzel - Tucker Ravenscroft

Sargent - Ally Irene Micheel

Seneca - Hayden W Jennings

New Mexico

Penasco - Samuel Patrick Balsamo

Oklahoma

Ponca City - Abby Karsyn Williams

Tennessee

Decatur - Jacqueline Michaela Stokes

Texas

New Braunfels - Caroline Ryan Kuhn

United Kingdom

London - Nikola Kuzmanovic

Utah

Saratoga Springs - Halle Hester

Springville - Hanah Beth Cornaby

Syracuse - Sadie Christiansen

Young Ward - Kayt Ward

Wyoming

Albin - Andrea Salazar

Bar Nunn - Courtney Suko

Basin - Maliyah Marissa Porras

Bear River - Aubree A Condie

Burns - Anna Renee Greenwade, Cassie Jane Smith, Sabrina Joann Vorse

Carpenter - Kelli M Mellott

Cheyenne - Danielle Nicole Abbott, Jeremy James Alberta, Sydney Rae Allard, Nathaniel A Allen, Alexa Verduzco Amezcua, Sara Grace Amick, Robin S Anderson, Byron Ayerdis, Katlyn Bailey, Shane Bailey, Jacob Allan Baker, Leah Baker, Teghan Hannah Baktamarian, Logeen Banton, David Jesse Barker, Brady James Barrett, Kobe Reese Barto, Kaila Marie Baylie, Danielle Ray Beard, Ellie Olivia Birge

Chord BlackmonMarroquin, Harrison Edward Blakely, Zoe S Bolinger, Aaron Scott Bollinger, Lyndi, Lakaiya Brant, Emma K Brekhus, Marlo E Bridenstine, Kaylie Irene Marie Brown, Joshua Dean Burd, Alora Joy Burkins, Christine Ann Burney, Kevin Lloyd Busby, Danielle Marie Cabana, Ashley M Cannon, Jacob Andrew Carter, Esmeralda Grace Chacon, Lisa R Chaffin, Yuk Kwan Chan, Sergei Cherepanov, Nicolas Isiah Clark, Allyson Grace Conn, Tosha Lynn Cox, Dominic Gavin Cruz, Kierra Darrington, Gia Davis, Jessica M Dean, Kylynn Derringer, Kylie Marie Deshaney, Andraya N.O. Dimas, Jennifer Christien Dvorak, Sarah Louise Erdman, Carol Eveleth, Allison Anne Farro, Adrianne L Feliu, Brittany Cathryn Fertig, Rory, Paxson Fichtner, Karolina Filipiak, Diego Gabriel Frometa Batezini, Hayden M. Galeotos, Samuel Paul Galeotos, Anjel C Garcia, Jarrod Ross Garcia, Ricardo Alexander Garnica-Cole

Katelynn Gatlin, Karisa Giessuebel, Benjamin Gilmore, Jordan Jay Gleckler, Gavin Michael Goff

Brooklin Renae Golding, Heather Lauree Green, Vauda Lynne Grizzel, Paige Rene Guille, Abigail Grace Haggberg, Taylon Lynnea Haight, Allison K Hale, Bailey Marie Haley, Summer Elizabeth Hamilton, Whitney L Hansen, Cody Blaine Harvick, Monet Daria Hauger, Kassidy Ann Henning, Christina Louise Herman, Brian Hiltner, Gwendolyn L Hodgen, Savanna Lee Hodgen, Heather Hokanson, Shawnna Colleen Hopper, Sean Christopher Horton, Jessica Hostetler, Scott D Hunter, Isibel Blue Hutchinson, Ellie Mae Inkster, Colby Drake Irene, Jace Kappeler, Paiton Courtney Kelly, Amanda Dawn Keogh, Kiara Diane Kershaw, Jordan Elizabeth Kinney, Margot Wallis Knapp, Cheyenne Julia Kohlhagen, Maryn Jae Korber, Jenna Alexis Kramer, Breanna Lee Kronberger, Sophia A. Lebeaumont, Jacob Bryant Lee, Zacharyah, Jonathan Lemmons, Rebecca Danielle Lieske, Andrew Blaze Lipowski, Riley T Logan, Cassandria Anne Loghry, Zentli Monreal Lopez, Desiree Rayne Lovato, Elijah Christopher Lowry, Dacania Leah Marie Lyon, Kylie Lyons, Maxwell Archer Lysle, Nona Naomi Mallery, Adam Maret, Shaelynn Parker Martinez, Kathryn Masters, Sarah Matney, Makayla Loren Maurer, Christopher Mayberry, Demetria K McCabe, Vyctoria Elizabeth McCormick, Shania Maxine McLeland, Ginger Samone Mendoza

Diomena Mercer, Adam Ray Messenger, Kelsey Rianne Mikesell, Rhielle Eileen Millsap, Nichole Mitchell, Yuriko Monelo, Laura Moore, Sara N Morris, Brian J Nicholson, Kiana Praise Nighswonger, Morgan, Alexander Nordmark, Victoria Taylor Owen, Rebecca Bailey Padget, Adam Emil Parker, Nicole Loreyna Pate, Jesser Perez, Lily Belle Perry Tatem, Lola J Philpott, Keira Renae Plymale, Jason Harley Raburn, Vivian Hope Ragland, Aryana Ivy Ramirez, Laynie Beronica Ramirez, Rishab Man Ranjitkar, Jasmin, Alejandra Razo, Alina Reed, Kinsie Michelle Reed, Kandie Rhodes, Alejandro Ricciardi, Jona Noelle Richter, Amie Noel Romain, Cassidy Cheyanne Romero, Kameron Gail Ryan, Camila Salas Salazar, Emma Sanchez, Alexa Leandra Sandoval, Tashana Dee Schrader, Ashley N Seymour, Brexton Ray Shelton, Ge Shi, Shawn M Smith, Joshua James Stephenson, Brandon R. Stoffan, Caitlin Nicole Strong, Savanah Swanson, Erynne Tarbuck, Natasha Teague, Jessica Thompson, Tatiana Daecious Thompson, Angela Law Tovar, Elora Eva Trabold, Landon Patrick Truax, Keegan Tunnicliff, Keianna Noelle Tunnicliff, Haylie, Breann Turley, Hailey Lorraine Turner, Madison Valle, Thomas A Vanoverbeke, Grace Marie Veerkamp, Sandra Meraz Villa, Victor B Villalobos, Ethan Michael Vizina, Makayla Rose Waiters, Joshua David Walker, Autumn Grace Watkins, Jordan Patrick Watson, Harmony Lynn Webb, Katie Anne Wedemeyer, Kayla Renee Wedemeyer, Maria Ann Welch, Jacob Ray Westover, Angelo M. Wood, Tatum Wood, Sierra Yanez, Aryah Ybarra, Madison Elida Yeager, Anatoliy Albertovich Zayarko, John William Zook, Katelynn Alexa Zunker

Cody - Matthew Richard Benson, Julie Eilene Finley, William Michael Grimm

Dayton - Elizabeth Martin

Fort Bridger - Emalee Rose Bugas

Granger - Harlei D Lance

Green River - Christian Jose Alatorre, Taylor Harris, Tristin Thompson

Hawk Springs - John Martin Pressgrove

Hillsdale - Sarah Elizabeth Behrendsen

Hulett - Bentley Marie Geib

Jackson - Melissa Landis, Natasha Carrillo Sanchez

Kaycee - Arlette Ortega Chavez

Lander - Demi Rae Stauffenberg

Laramie - Bailey Shea Abbott, Diana Louise Barlow, Kodi M Bernaski, Misty Jo Brizuela, Kaylee Patricia Brown, Rachelle Lynn Burgess, Emily Lynn Clinton, Rayanne Louise Creel, Katrina Leigh Derbish, Danielle M Gumm, Jordan Hanslovan, Aryanna Harry, Gretchen Heaster, Ryan Hilton, Ryley Alaine Huston, Mary L Ivanoff, Jordan Elizabeth Johnson, Lauren Elaine Johnson, Logen Lahman, Leona Marie Mahan, Loren Mann, Aysia Marces, Ashley Lynn McCarty, Emma Karen Merrill, Lauren Mirassou, Leah McKenzie Morgan, Nathaniel Rene Nadeau, Crystal Opbroek, Kirsten Elizabeth Ortega, Alexis Martinez Perez

Lauren Reding, Trevor Salcedo, Amadeus Ichiro Satake, Ned James Shaver, Abigail Kay Soddy, Irene Sottile, Harley Spicer, Ben Stephens, Anne Stone, Tyler Allen Wade, Leland Tory Weber, Elliott Scott Zimmerman

Lingle - Dawson Lee Reichert

Lovell - Aubrey Walker

Lusk - Walker Kupke, Courtney R Rowley, Sadie L Sturman

Lyman - Kialie Jo Pead

Moorcroft - Anna Bossman

Pine Bluffs - Dylan Claire Sweeter, Shelby Ann Thurin

Rawlins - Jordan Christine Kelley, Crystal Alcantar Torres

Saratoga - Amon Marc Duhring

Shoshoni - Caleb J Abbott

Torrington - Jackson W Jones, Coulter Christian Maestas, Cole Leo Parriott

Wheatland - Madeline Grace Craver

Worland - Koby Dean Tigner, Raeth Marvin Tolman

Vice President’s Honor Roll

Australia

Yatala - Tyra Emily Lovelock

Colorado

Aurora - Jorge Garcia Munoz

Avon - Louis Castillo Yanez

Colorado Springs - Jordan Shane Noland

Craig - Torin Daniel Gray

Greeley - Clayton Russell Kneebone

Kersey - Kyle Horn

Lone Tree - Vitaly Zatikyan

Loveland - Peyton Oleson, Mariah Vos

Peyton - Masyn Jay Hager

Rocky Ford - Jentry Brooke Jenkins

Snyder - Harley Lorraine Holdren

Steamboat Springs - Britney Lorene Iacovetto

Wellington - Emily Bell Stratton

Michigan

Lake City - Haley J Wade

Minnesota

Faribault - Abby Elizabeth Walker

Montana

Red Lodge - Trent Lane Petersen

Nebraska

Alliance - Ian Wayne Erickson

Brewster - Zack Tuner Bradley

Curtis - Braiden Jason James Robinson

Kimball - Jaydin Rose Paxton

Lewellen - Kaylee Rae Leach

Netherlands

Woudrichem - Jamy DeKock

Pennsylvania

Elizabethtown - Isaac J Thomas

South Dakota

Belle Fourche - Victoria Lynn Donovan

New Underwood - Paige Paulson

Texas

San Antonio - Devin Colvin

United Kingdom

Glasgow - Sophie Louise Osman

Utah

Heber - Edgar Garcia

Saratoga Springs - Cesar Morales Mendoza

Wyoming

Albin - Marvin Iram Reza Colmenero

Big Piney - Zoe Jane Long

Burns - Jamie Lynn James

Casper - Shelby Robin Ramage

Cheyenne - Mansoor Syed Ali, Yasmin Anderson, Aubrey Bailey, Alejandra Becerra, Brigette Bento, Nicole Brinkman, Ethan Bristol, Julian Michael Dimirti Brooks, Alyssa Nicole Campos, Miranda Nicole Canales de Santiago, Danielle Cates, Dominick Zacary Christensen, Isabelle Cox, Brooke Daisy Elaine Crader, Jessica Cuevas, John Davis, Angelique Marie Deets, Jessica Delancey, Emersen Rylee Duran, Paige K Elmstrand, Jayden Erickson, Samantha Flinn, Madison Maria Frauendienst, Maggie Frauendienst, Daniela Barreras Garcia, Brian Daniel Glowatz, Gloria Delgado Gonzalez, Andrew Guinn, Kelsey Ann Hardsocg, James Aaron Hawthorne, Zane M Hayden, Hannah Loy Henrie, Candace M Herrera, Sierra Michelle Hutchings, Michael Jorgensen, Madison Nicole Kimball, Noah Ryan Kinney, Destiny Valentina Kiser, Delaney Knottnerus, Theo Alexander Koonce, Cole Gaberial Leblanc, Andres Anthony Lee, Kobe Ryan Limon, Bailey Elsie Lyn Lock, Brooklyn Rae Lowe, Spencer Lowry, Leah I Lozano, Tristan Nicholas Marshall, Tatum Elizabeth Massengill, Lisa Louise McBride, Matthew McCarthy, Rylee Isabelle McKay, Maria Michelle McNeill, Tayler Jayd Miller, Jessica Lynn Parsons, Chryssoula Powell, Janely Cristal Rice, Ayawnna Nicole Richards, Tyler Roland, Alayna J Rowan, Luz Carolina Sanchez, Kendra Michelle Shamley, Alexandra Tenille Smock, Tyler Soffe, Josey Cheyenne Steed, Caitlyn Steen, Brady Lee Storebo, Brock John Storebo, Halia Sundquist, Brianda Kay Taylor, Jacob W Taylor, Quentin Otoniel Tenorio, Kimberly Toedtli, Demetrio Delfido Torres Mata, Joshua Grogory Truesdale, Scott Ryan Uglow, Tatum Wall, Hayley Morgan Whetsell, Kelsie Alizabeth Whitmore, Ivy Storm Williams, Kyler James Winchell, Jayden William Winchester, Darken M Wolf

Cody - Daniel Charles Gorman

Douglas - Isaac David Lanning, Bryce Robert Schuldies

Evansville - Kylie Orr

Gillette - Blaine Mitchell Allen, Kelli Danielle Beightol, Nicole Jones

Kemmerer - Angela Russell

Laramie - Brianna Bird, Rubina Chapagain, Kyle Logan Childers, Charlotte Aubry Fraley, Torrin Phyre Hermann, Aidan Winn Lewallen, Benjamin Troy McClain, Kylie Richardson, Treasure Hope Struempf, Andrea Vondra, Shadow Marie Warpness, Hadley Rose Williams, Christopher Willis

Pine Bluffs - James Dalton Blackburn

Rawlins - McKenzie Jo Earl

Riverton - Shannyn Jean Kreitzer

Story - Ashby Reine Corbett

Torrington - Megan Nicole Johner, Mattilyn S Jones

Wheatland - Jason Ray Bruns