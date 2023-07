Laramie County Community College is proud to announce the list of graduates for the 2023 spring semester and those students earning a place on the president’s and vice president’s honor rolls.

Under the list of graduates, students earning high distinction (HD) graduated with a cumulative grade point average between 3.75 and 4.0, and students graduating with distinction (DS) earned a cumulative GPA between 3.5 and 3.74.

Students earning president’s honor roll recognition have earned a cumulative 3.75-4.0 GPA, and students on the vice president’s honor roll have earned a cumulative 3.5-3.74 GPA.

Some students may have signed a non-disclosure request with the college to have their names omitted from these lists.

Associate Degree in Nursing Graduates

Colorado

Ault - Bradee Ann Thompson

Eaton - Taylor Dougherty

Fort Collins - Grace Elizabeth Adams

Loveland - Carolyn Jones

New Mexico

Alamogordo - Kaitlyn Carr Metz

Wyoming

Cheyenne - Janice M. Allen, DS; Rachel Lauryn Bustillo; Naomi Campbell; Dylan James Eskam Gosbee, DS; Emily J. Harms; Megan Lynn Howe; Chantri Lee Krejci, HD; Jennifer Amaka Lavallee, DS; Fang Fang Lo, DS; Brenna Mariah Lopez; Johna Cherie Martin; Jonathan D. McAfee, HD; Zoe J. Oman; Tera Ann Radi; Matthew Philip Rickords

Laramie - Haley Marie Buszkiewic; Rebecca J. Curtis; Hilary Lucia Getz Eastman, HD; Bethany Abrielle Kinder

Associate of Applied Science Graduates

California

Beale Air Force Base - Addison Marie Moorman

Colorado

Centennial - Samuel Arthur James Hussey

Colorado Springs - Grace Sadler, HD

Craig - Meredith Paige Patterson, HD

Denver - Brayan Aguirre; Lauren Rosenberg, HD

Evans - Yadira Judith Saldana

Fort Collins - Rachel Carrillo; Mariah Green, HD; Grace Evelynn Miller

Frederick - Alexandria Renee Bailey; Ashley Jane Reichert; Brooke Marie Reichert

Greeley - Courtney Devine, HD; Claudia Gutierrez; Aundrea Shaun Hernandez

Lake George - Sabrina Stegman, HD;

Loveland - Heather Kathleen Allsop, HD; Audrey Elizabeth Rottier; Mariah Vos, DS

Severance - Shalene Rae Lawson, HD

Sterling - Meagan Ann Morrow, HD

Strasburg - Jamie Marjorie Elliott, HD

Timnath - Brandon Kenneth King; Brooke Danelle Wicks, HD

Wellington - Kristy Renea Hartman

Westcliffe - Victoria Leigh Strom

Windsor - Kara Michelle Benner, HD

Connecticut

Chester - Jason Scott Camilleri

Kansas

Oberlin - Skyler B. Brown

Missouri

Mountain Grove - Sarah Elizabeth Behrendsen, HD

Montana

Bozeman - Marie Montana, DS

East Helena - Zoey May Morrison

Lolo - Canaan Isaac Levy

Manhattan - Caydee Jo Johnson

Stevensville - Savanah Swanson, HD

Nebraska

Kimball - Paiton Courtney Kelly; Shawn M. Smith, DS

Lyman - Kimberlee Rogers

Potter - Donald Glenn Moench

Valentine - Rhett John Witt

New Mexico

Belen - Megan LeCaron Johnson, HD

North Dakota

Dickinson - Kendryn LaHeln Bullinger, HD

Oregan

Malin - Tylena Johnson

South Dakota

Whitewood- Treyton Turnbow

Winner - Terri Fisher

Utah

Springville- Hanah Beth Cornaby

Vermont

Rutland- Matthew Richard Benson

Wyoming

Albin- Marvin Iram Reza Colmenero

Bar Nunn - Courtney Suko-Buckley, HD

Carpenter - Shae Lee Lynn Halls

Casper - Shanieka Lynn Reese, HD

Cheyenne - Danielle Nicole Abbott, HD; Sara Grace Amick, DS; Abbragail M. Barnett, HD; Amanda Beaver; Alejandra Becerra; Robert Earl Burgin, HD; Sean Ryan Burrell; Kevin Lloyd Busby, HD; Kevin Chavez, DS; Jeremy Congdon, HD; Brooke Daisy-Elaine Crader, DS; Dominic Gavin Cruz, DS; Sarah Louise Erdman, HD; Jessica Flick; Samantha Flinn, HD; Janel K. Flynn; Scott Fowler, HD; Jarrod Ross Garcia; Benjamin Gilmore, HD; Katy Ann Gonzales; Donavan Taylor Govig, DS; Andrew Guinn, HD; Sarah Ruth Henkle; Shannon D. Isom; Bailey R. Johnson; Lynlee Anna Johnson, DS; Angelene Star Kelley; Cole Gabriel LeBlanc; Aubrie Marie Montaque Lenhardt; Spencer Lowry, DS; Nathaniel Howard Miklebost; Lucinda N. Moore, DS; Katie Diana Noomen; Kim Olson, HD; Alexis Perez, HD; Lily Belle Perry-Tatem, DS; Aryana Ivy Ramirez, DS; Hunter Todd Reinking; Tashana Dee Gonzalo-Schrader, DS; Renate Angelika Shepherd; Riley James Stewart; Ronda Stumpf, DS; Isaac J. Thomas, HD; Kristy Tyrney; Thomas A. Vanoverbeke, HD; Nicole Lee Wallace, DS; Casey Lawrence Whitman, HD; Kelsie Alizabeth Whitmore; Amber Dawn Woody;

Aryah Ybarra, HD; John W. Zook

Gillette - Delaney Nicole Knottnerus

Green River - Christian Jose Alatorre, HD; Taylor Harris, HD

Jackson - Megan Elizabeth Hoffmann, HD

Laramie - Alonzo Quanah Astorga; Emily Vienna Brinegar; Kathryn M. Brummond; Bryan Chontal Navarrete, DS; Gretchen E. Heaster, HD; Emma Karen Merrill, HD; Abigail Kay Soddy; Harley Spicer, HD;

Shadow Marie Warpness

Lingle - Dawson Reichert, HD

Pine Bluffs - Ellie Anne Schmitt

Powell - Rachel E. Archer, DS

Sheridan - Dawson Gregory Eppe

Associate of Arts Graduates

Colorado

Aurora - Lauryn Elizabeth Gardner, HD

Wellington - Kayleigh Daelynn Smith, HD

Georgia

Sugar Hill - James Munlyn, DS

Idaho

Cottonwood - Angela Law-Tovar, DS

Oregan

Bend - Janely Cristal Rice

Scotland

Glasgow - Sophie Louise Osman, DS

South Dakota

New Underwood - Paige Ann Paulson, HD

Wyoming

Casper - Dacania Leah Marie Lyon

Cheyenne - Shelby Renee Albright; Kaila Marie Baylie, DS; Joshua Boussuge, HD; Marshall Erin Brown; Angelique Marie Deets; Mark Thomas Fuerstenberger; Paige Rene’ Guille, HD; Taylon Lynnea Haight, HD; Heather Kinloch Hokanson, HD; Mattiese Grace Loretan; Makayla Loren Maurer, DS; Sandra Meraz-Villa; Trenton Wayne Newbury-Vanlove, DS; Kandie Rhodes Vega, HD; Amber L. Roybal; Alexa Leandra Rizzuto, HD; Andrew David Smith, HD; Caitlyn Steen; Nauteka Thompson; Tatiana Daecious Thompson, HD; Keianna Noelle Tunnicliff, HD; Joshua David Walker, DS; Autumn Grace Watkins, DS; Brooklin Renae Golding, DS; Francesca Nyren

Jackson - Nicole LaPriel Goe, HD

Laramie - Yasmin Acosta; Shelbie Adell Fields; Lauren Elaine Johnson; Leah McKenzie Morgan, DS; Chance Santhuff

Lovell - Aubrey Walker, HD

Lyman - Dennis Reed Owens

Pine Bluffs - Monica Sujka, DS; Shelby Ann Thurin

Story - Ashby Reine Corbett

Worland - Raeth Marvin Tolman, HD

Associate of Science Graduates

Arizona

Flagstaff - Brooke Amanda Parker, HD

Sahuarita - Chelsea Marie Lowseth

Colorado

Denver - Roger Ibarra Calderon

Edwards - Isaias Barajas

Fort Collins - Miranda Leigh Crisp

Greeley - Tanner J. Madden, DS; Austin Sharrah

Kersey - Kyle Horn, HD

Loveland - Peyton Oleson, HD

Pueblo - Reece Parker Wadhams

Thornton - Brian Fierro

Windsor - Natasha Shirley Weil

Massachusetts

Hudson - Abigail Krolikowski, DS

North Dakota

Killdeer – Mason Bice

Nevada

Henderson – Airel Krysten B. Ruadil, DS

South Dakota

Lead – David Benjamin Moore, DS

Texas

Flower Mound – Serena Leigh Wakeford

Utah

Saratoga Springs – Halle Hester, HD

Wyoming

Burns – Anna Renee Greenwade, DS

Cheyenne - Patricia Delali Akpi; Melissa Lynn Arnold; Daniela Barreras Garcia; Brady James Barrett, HD; Kobe Reese Barto, HD; Kari Rose Lynette Batey; Cheyenne Bauer; Alora Beshears; Zoe S. Bolinger; Emma K. Brekhus, DS; Joshua Dean Burd, DS; Olivia Rosa Cantu; Dimitrios Chronopoulos; Savannah Jade Coletti; Andraya N.O. Dimas, HD; Savannah Elizabeth Eggli; Cornelia Fennell; Shelby Ryan Gibson; Monet Daria Hauger; Hannah Loy Powell; Paige Delaney Joelson; Eryn Ariel Antonia Ricciardi; Tracey Elizabeth Kamm, HD; Zacharyah Jonathan Lemmons; Leah I. Lozano; Xavier Makhi McCord; Anastacia McElroy; Robin E. Mercer; Brittny Marie Merritt; Morgan Mutchler; Joel Paris Newman, DS; Shaylee O'Brien; Dorian Anthony Pacheco; Rishab Man Ranjitkar, HD; Tyler Roland; Breah Rae Rosner; Christine Rowen; Isabelle Seivley; Sheylyn Rose Starke; Dylan Stielow; Sean Tevebaugh; Brendan Anthony Trujillo; Jazlyn Alexis Underhill; Reese Lynn Valdez; Grace Marie Veerkamp, HD; Heather Laurel Vogler, Esther W Wanjiru, HD;

Jacob Ray Westover, HD; Tatum Wood, DS; Brianna Nicol Yates; Madison Elida Yeager, HD; Dylan Patrick Yoksh

Encampment - Makiya S. Johnson

Green River - Tristin Thompson, HD

Hillsdale - Jacob Kennedy McGill

Laramie - Autumn Pryde Decora; Nandi Groves; Ryan Hoff; Wesley Hoffman; Kian Naughton; Amy Lee Splitstone; Breeanne Webster, HD

Moorcroft - Anna Bossman

Riverton - Matthew Connor Gordon, DS

Torrington - Kaelyn Riley, DS; Michelle D. Rotherham

Worland - Koby Dean Tigner

Certificate of Completion Recipients

Colorado

Berthoud - Ruth Krokowski

Brighton - Karly Fountain

Longmont - Margaret Sasse

Parker - Katharine Louise Bennett

Pierce - Sean Glen Belfrage

Thornton - Rachel Ardehali

Timnath - Brooke Danelle Wicks

Wellington - Sydney Grogan

Wyoming

Burns – Jonathan Bob Ruybal

Cheyenne - Jordan Lorene Bailey; Jazmine Melody Barbosa; Kaleena Joan Collins; Aaren Aashley Cook; Tanessa R. Dvorak; Tanya Yvette Ferman; Brittany Cathryn Fertig; Samantha Flinn; Charley Reanne; Hruska; Madison Knapp; Shelby Elaine Leal; Oliver Gavin Hartford Morgan; Lisa M. Murphy; Samantha Anne Portenier; Kira Lorraine Riles; Ashley Schmidt; Ashley N. Seymour; Katelynn Michaela Stokes; Randi Lynn Whipple; Michael Wright

Douglas - Saylor Marie Spilinek

Jackson - Evan Michael McHugh

Laramie - Madison Marie Galles; Jenna R. Glick; Tatum Nicole Jackson; Jamee Taylor McMullen; Eric Albert Neumann; Maristie Jensen Walter; Tori Wheeler

Rawlins - Jordan Christine Kelley

Credit Diploma Recipients

California

Morgan Hill - Rory Kenneth Wood

Colorado

Arvada - Drexl Jones

Briggsdale - Zane Emmitt Bradley Gielissen

Denver - Jose M. Jara Garcia

Eaton - Hunter Keith Austin Harris

Firestone - Nicholas Jason Haley

Frederick - Lauren Elisabeth Hand

Greeley - Clayton Russell Kneebone

Monte Vista - David Clutter

Peyton - Masyn Jay Hager

Phippsburg - Tatum Wall

Pueblo - Reece Parker Wadhams

Steamboat Springs - Britney Lorene Iacovetto

Stratton - Riggin Luke Williams

Thornton - Logan Paul Shannon

Wellington - Garrett Joseph Dulany; Garrett Mansmith

Westminster - Logan Michael Walker

Iowa

Iowa City – Samantha Steele

Idaho

Boise – Crosby Ralston

Illinois

Geneva – Kyle O'Malley

Montana

Lolo – Canaan Isaac Levy

Nebraska

Alliance – Ian Wayne Erickson

Brewster - Zack Tuner Bradley

Cody - Gage E. Davis

Columbus - Kyson R. Krepel

Gering - Logan Michael Murdock

Kimball - Shawn M. Smith

Nenzel - Tucker Ravenscroft

North Platte - Cody James Park

Ohiowa - Thayne Dean Kimbrough

Stapleton - Cauy Darrin Pokorny; Dane Lamoine Pokorny

South Dakota

Belle Fourche – Victoria Lynn Donovan

Rapid City - Logan Daniel Sainsbury

Wyoming

Carpenter - Azael Flores; Jacob J. Jackson; Nathaniel L. Johnson

Casper - Valerie Patmore

Cheyenne - Sara Grace Amick; Mariah Angel Brisson; Ethan Bristol; Hailee Rachelle Irene Brown; Adan Raymundo Chavez; Dylan Carter Corio; Axel James Cranmore; Sabrina Heather Sage Edwards; Tyler Ehler; Riley Elliott; Jayden Erickson; Janel K. Flynn; Matthew Trice Gonyo; Heather Lauree Green; Davien Joseph Grimm; Damian Hart; Challan Shae Hauger; Gwendolyn L. Hodgen; Calan Scott Jaure; Noah Ryan Kinney; Margot Wallis Knapp; Tristan Nicholas Marshall; Kathryn Masters; Donavon Brian Nazareno; Trenton Wayne Newbury-Vanlove; Morgan A. Nordmark; Isaac Nutter; Aiden Dario Padilla; Joshua Arthur Piester; Kristofer A. Pool; Brooklynn Jannelle Powers; Bryce Raymond; Johnathan Reynolds; Evan Matthew Smith; Rio Aragon Smith; Joshua James Stephenson; Brandon R. Stoffan; Matthew Jacob Strawderman; Joshua Gregory Truesdale; Hailey Lorraine Turner; Joseph Andrew Varos; Sergio Javier Villalobos Alvarado; Joshua David Walker; Kelly Welton; Ivy Storm Williams; Johnathan Christopher Wolf; Angelo M. Wood; Nathan Woytenko

Hawk Springs - John Martin Pressgrove

Laramie - Amadeus Ichiro Satake

Rawlins - Timothy Howell; Jeffery Cain Wayne Ice

Saratoga - Amon Marc Duhring

Torrington - Megan Nicole Johner

President’s Honor Roll

Arizona

Flagstaff - Brooke Amanda Parker

Oro Valley - Lauren Rosenberg

Tuscon - Ana Grace Haubner

Brazil

Barretos - Julliana Miranda Abbade

California

Beale Air Force Base - Addison Marie Moorman

Morgan Hill - Rory Kenneth Wood

Colorado

Aurora - Lauryn Elizabeth Gardner; Darwin Leiva; Mario Isaac Ramirez

Bellvue - Tara Michelle Mattaliano; Gene Morenko

Berthoud - Megan Johnson

Carr - Jacob Aaron Jefferson

Colorado Springs - Alyssa Mia Burk; Claudia Valdez Dewit; Grace Sadler

Craig - Meredith Paige Patterson

Evans - Faith MacKenzie Dannar

Florissant - Sarah Frances Campbell

Fort Collins - Sarah Frances Campbell; Zaeleigh Barela; Devon Olivia Edgar; Mariah Green; Sidney May Kettelkamp; Noah Joseph Peterson

Fowler - Emily Jeanne Flanscha

Frederick - Lauren Elisabeth Hand

Fruita - Chloe Lynn Hagee

Golden - Cydney Jaye Green

Haxtun - Katherine Rose Swan

Hayden - Cassidy Dru Wall

Holyoke - Rachel Anna Krueger

Hudson - Tyler Ehler

Kersey - Amelia Nichole Hatch; Kyle Horn

Lake George - Sabrina Stegman

Lakewood - Tara Cattenburg

Lonetree - Teresa Pippin

Loveland - Heather Kathleen Allsop; Andrew Zachary Byrd; Sarah Joyce Dodds; Peyton Oleson; Mariah Vos

Milliken - Alexis Elizabeth Pimple

Monte Vista - David Clutter

Monument - Meredith Leann Warren

Pierce - Mercy Wuehler

Rocky Ford - Jentry Brooke Jenkins

Severance - Bethany Addy; Shalene Rae Lawson

Steamboat Springs - Britney Lorene Iacovetto

Sterling - Meagan A. Morrow

Strasburg - Jamie Marjorie Elliott

Stratton - Riggin Luke Williams

Timnath - Brooke Danelle Wicks

Wellington - Garrett Joseph Dulany; Sydney Grogan; Garrett Mansmith; Kayleigh Smith; Ashley Uhlenhopp

Windsor - Kara Michelle Benner; Emilia Orozco Word

Denmark

Charlottenlund - Michala Nathalie Reffs Bork

Iowa

Bellevue - Derek John Davies

Grinnell - Megan Claire Dalsing

Idaho

Buhl - Kaity Grace Reineke

Idaho Falls - Jordyn Lisa Keller

Pocatello - Kjerstin Bunderson

Kansas

Olathe - Kathryn Frieze

Massachusetts

Hudson - Abigail Krolikowski

Minnesota

Faribault - Abby Elizabeth Walker

Montana

Bozeman - Marie Montana

East Helena - Zoey May Morrison

Lewistown - Evelyn Selma Miller

Stevensville - Savanah Swanson

Whitehall - Kassidy Rae Dunagan

Nebraska

Alliance - Marie Montana

Brewster - Zack Tuner Bradley

Cody - Gage E Davis

Gering - Logan Michael Murdock

Hastings - Emma Guadalupe Estrada

Kimball - Lorrie Beth McNowelly

New Mexico

Penasco - Samuel Patrick Balsamo

Oklahoma

Ponca City - Abby Karsyn Williams

Pennsylvania

Elizabethtown - Isaac J. Thomas

South Dakota

Belle Fourche - Victoria Lynn Donovan

New Underwood - Paige Paulson

Tennessee

Decatur - Jacqueline Michaela Stokes

Texas

New Braunfels - Caroline Ryan Kuhn

San Antonio - Devin Colvin

United Kingdom

Glasgow - Sophie Louise Osman

London - Nikola Kuzmanovic

Utah

Saratoga Springs - Halle Hester

Young Ward - Kayt Ward

Washington

Cashmere - Samarah Jo Givens

Wisconsin

Madison - Margot Wallis Knapp

Wyoming

Albin - Andrea Salazar

Bar Nunn - Courtney Suko

Bear River - Aubree A Condie

Burns - Cassie Jane Smith; Sabrina Joann Vorse

Carpenter - Azael Flores; Nathaniel L. Johnson

Casper - Emersen Dodge

Cheyenne - Danielle Nicole Abbott; Patricia Delali Akpi; Jeremy James Alberta; Nathaniel A. Allen; Meztli Gracia Alvarado; Daniella Alvarez; Sara Grace Amick; Rachel Jordan Austin; Aubrey Bailey; Jordan Lorene Bailey; Leah Baker; Teghan Hannah Baktamarian; Logeen Banton; Abbragail Barnett; Kobe Reese Barto; Nicole Tawatao Bayona; Danielle Ray Beard; Ellie Olivia Birge; Gina Marie Blackburn; Timothy A. Bostrom; Emma K. Brekhus; Marlo E. Bridenstine; Brittany Brinkman; Nicole Brinkman; Ethan Bristol; Kaylie Irene Marie Brown; Justin Phillip Brunetti; Alora Joy Burkins; Christine Ann Burney; Kevin Lloyd Busby; Alicia Marie Castaneda; Lisa R. Chaffin; Sergei Cherepanov; Bryson Pierce Cobb; Amber R. Codr;

Desmand Corbin; Gina Cordova; Dylan Corio; Tosha Lynn Cox; Andraya N.O. Dimas; Riley Elliott; Sarah Louise Erdman; Asa James Erlewine; Carol Eveleth; Karolina Filipiak; Valerie Fleming; Samantha Flinn;

Samuel Paul Galeotos; Anjel C. Garcia; Destiny Valentina Garcia; Shelby Ryan Gibson; Benjamin Gilmore;

Gavin Michael Goff; Brooklin Renae Golding; Vauda Lynne Grizzel; Paige Rene Guille; Andrew Guinn;

Allison Kay Haggberg; Taylon Lynnea Haight; Bailey Marie Haley; Morgan Kay Halvorson; Summer Elizabeth Hamilton; Alexus Harper; Cody Blaine Harvick; Logan Robert Henderson; Kassidy Ann Henning;

Christina Louise Herman; Brian Hiltner; Gwendolyn L. Hodgen; Savanna Lee Hodgen; Heather Hokanson; Olivia Gabrielle Homolka; Shawnna Colleen Hopper; Sean Christopher Horton; Jessica Hostetler; Scott D. Hunter; Sierra Michelle Hutchings; Isibel Blue Hutchinson; Ellie Mae Inkster; Avary Rein Johnson; Kaya James Jolley; Tracey Kamm; Danika Jordan Kant; Jace Kappeler; Korven Bane Kaufmann; Amanda Dawn Keogh; Cheyenne Julia Kohlhagen; Jenna Alexis Kramer; Pamela Ann Larue; Sophia A. Lebeaumont; Andres Anthony Lee; Jessica Leggett; Andrew Blaze Lipowski; Riley T. Logan; Spencer Lowry; Maxwell Archer Lysle; Gary Tison Magee; Abigail Rose Marcott; Adam Maret; Kristen Faith Martinez; Shaelynn Parker Martinez; Alexandra Rose Martinson; Kathryn Masters; Sarah Matney; Larenda Mayberry; Lisa Louise McBride; Lauren Marie Melchior; Diomena Mercer; Tayler Jayd Miller; Rhielle Eileen Millsap; Aliyah Eynetich Moehr; Hannah Elizabeth Moore; Laura Moore; Alexis Naughton; Kiana Praise Nighswonger; Isaac Nutter; Kimberly Olson; Victoria Taylor Owen; Rebecca Bailey Padget; Adam Emil Parker; Samantha Partridge; Nicole Loreyna Pate; Alexis Martinez Perez; Jesser Perez; Aryana Ivy Ramirez; Laynie Beronica Ramirez; Rishab Man Ranjitkar; Alina Reed; Kacey Reed; Kinsie Michelle Reed; Kandie Rhodes; Alejandro Ricciardi; Jona Noelle Richter; Adrianna Ariel Riekens; Ingrid Gonzalez Rivera; Tyler Roland; Braxton Allan Rosner; Kameron Gail Ryan; Emma Sanchez; Justin Michael Sanchez; Alexa Leandra Sandoval; Jackson Sauls; Kendra Michelle Shamley; Jason Michael Sheathelm; Renate Angeilika Shepherd; Ge Shi; Shawn M. Smith; Alexandra Tenille Smock; Tyler Soffe; Brianna Michelle Specht; Josey Cheyenne Steed; Travis Austin Steele; Joshua James Stephenson; Lauren Ann Sullivan; Halia Sundquist;

Benjamin M. Sweet; Natasha Teague; Marcos Alexis Terrazas Melendez; Trinity Torres; Joshua Grogory Truesdale; Brendan Trujillo; Keianna Noelle Tunnicliff; Hailey Lorraine Turner; Mariah L. Twombly; Miranda Unwin; Joseph Andrew Varos; Ethan Michael Vizina; Joshua David Walker; Esther Wambui Wanjiru; Autumn Grace Watkins; Jordan Patrick Watson; Michelle Weatherly; Katie Anne Wedemeyer; Kayla Renee Wedemeyer; Carolina Faye Weekly; Maria Ann Welch; Jacob Ray Westover; Kelsie Alizabeth Whitmore; Ivy Storm Williams; Joshua Hayden Willoughby; Sierra Yanez; Aryah Ybarra; Madison Elida Yeager; Dominic Anthony Zampogna; John William Zook

Cody - Matthew Richard Benson; Julie Eilene Finley; Daniel Charles Gorman; William Michael Grimm

Dayton - Elizabeth Martin

Douglas - Vere Cooper; Isaac David Lanning

Fort Bridger - Emalee Rose Bugas

Green River - Christian Jose Alatorre; Taylor Harris; Orianna Lee Knight; Tristin Thompson

Guernsey - Brandy Rose Anderson

Hawk Springs - John Martin Pressgrove

Hillsdale - Sarah Elizabeth Behrendsen

Kaycee - Arlette Ortega Chavez

Lander - Whitney L Hansen; Demi Rae Stauffenberg; Baoxin Tilton

Laramie - Kristi Ann Andrews; Alonzo Quanah Astorga; Diana Louise Barlow; Kodi M. Bernaski; Thayne Brown; Rachelle Lynn Burgess; Rayanne Louise Creel; Katrina Leigh Derbish; Tomi Hagen; Aryanna Harry;

Donjeta Haxhiu; Victoria A. Holmquist; Ryley Alaine Huston; Logen Lahman; Roxanne Brilan Martin; Ashley Lynn McCarty; Emma Karen Merrill; Taylor Montgomery; Jayden Val Nelson; Crystal Opbroek;

Savannah Lee Page; Annalisa Jo Pfeaster; Erin Elaine Rees; Trevor Salcedo; Garit Skidmore; Sasha Slingerland; Irene Sottile; Harley Spicer; Dustin C. Vanderpool; Tai D.K. Walrath; Shadow Marie Warpness; Leland Tory Weber

Lovell - Aubrey Walker

Lusk - Courtney R. Rowley; Sadie L. Sturman

Lyman - Dennis Reed Owens

Pine Bluffs - Ellie Anne Schmitt; Monica Sujka

Powell - Rachel E. Archer

Riverton - Shannyn Jean Kreitzer

Saratoga - Amon Marc Duhring; Tyler Hughes

Shoshoni - Caleb J. Abbott

Torrington - Eden Marie Cole; Megan Nicole Johner; Jackson W. Jones; Mattilyn S. Jones; Coulter Christian Maestas; Cole Leo Parriott

Worland - Raeth Marvin Tolman

Vice President’s Honor Roll

Australia

Caves Beach - Mattiese Grace Loretan

Colorado

Ault - Gavin Ryan Schneider

Craig - Torin Daniel Gray

Firestone - Nicholas Jason Haley

Fort Collins - Maiah Lee Bunya; Bryanna Sue Kauffman

Greeley - Clayton Russell Kneebone

Kersey - Jessica Lee Bond

Thornton - Logan Paul Shannon

Georgia

Dawsonville - Matthew Davis

Iowa

Iowa City - Samantha Steele

Idaho

Soda Springs - George Tyler Wadsworth

Montana

Manhattan - Caydee Jo Johnson

Nebraska

Brule - Tanner J. Madden

Kimball - Jaydin Rose Paxton

Lyman - Kimberlee Rogers

Seneca - Hayden W. Jennings

Sidney - Audrey Serkiz

Nevada

Lamoille - Payton Feyder

Oregan

Malin - Tylena Johnson

Panama

Panama City - Anthony Joel Molinar Jones

South Dakota

Spearfish - Justin Lee Schultz

Whitewood - Treyton Turnbow

United Kingdom

Nottingham - Pedro Richard Ellery

Utah

Saratoga Springs - Cesar Morales Mendoza

Springville - Hanah Beth Cornaby

Syracuse - Sadie Christiansen

Wyoming

Buffalo - Margaret Gale Olsen

Carpenter - Phoenix Nicole Moncrief

Cheyenne - Isiaha Ahrens; Adelaide Allred; Alexa Verduzco Amezcua; Katlyn Bailey; Cole Bateman; Kaila Marie Baylie; Alejandra Becerra; Brigette Bento; Hailee Rachelle Irene Brown; Tristen T. Cook; Brooke Daisy Elaine Crader; Amanda Crom; Dominic Gavin Cruz; Kaylee Culley; Grace Isabel Davis; Kylynn Derringer; Ethan Facchinello; Cassandra C. Ferguson; Kaylin Dawn Franck; Madison Maria Frauendienst;

Diego Gabriel Frometa Batezini; Hayden M. Galeotos; Karisa Giessuebel; Katy Ann Gonzales; Heather Lauree Green; Colby Drake Irene; Benjamin Paul Jacek; Kiara Diane Kershaw; Madison Nicole Kimball; Destiny Valentina Kiser; Cole Gabriel LeBlanc; Gracie Madison Little; Zentli Monreal Lopez; Brooklyn Rae Lowe; Hannah Elizabeth Maestas; Makayla Loren Maurer; Demetria K. McCabe; Ashley Michelle McCrery; Rylee Isabelle McKay; Scott Patrick McKee; Shania Maxine McLeland; Maria Michelle McNeill;

Dylan Wayne Nichols; Collin O'Connor; Jacob Olson; Lily Belle Perry Tatem; Keira Renae Plymale; Kelsey Grace Potter; Jasmin Alejandra Razo; Grant Isaac Redman; Janely Cristal Rice; Julie Ann Samora; Kassandra Michelle Sanchez; Luz Carolina Sanchez; Katrina Marie Sandidge; Madelyne Elizabeth Scheer; Tyler Schlueter; Skylar Meric Stevens; Jessie Anna Swayze; Kimberly Toedtli; Elora Eva Trabold; Thomas A. Vanoverbeke; Grace Marie Veerkamp; Katelynn Alexa Zunker

Encampment - Makiya S. Johnson

Jackson - Natasha Carrillo Sanchez

Laramie - Bailey Shea Abbott; Nicoll L. Cassidy; Lauren Elaine Johnson; Leona Marie Mahan; Bryan Chontal Navarrete; Amadeus Ichiro Satake; Macy Marie Schomer; Abigail Kay Soddy

Lingle - Dawson Lee Reichert

Lusk - Walker Kupke

Moorcroft - Anna Bossman

Pine Bluffs - Brian Flores

Rawlins - McKenzie Jo Earl

Wheatland - Jason Ray Bruns