Laramie County Community College is proud to announce the list of graduates for the 2022 spring semester and those students earning a place on the president’s and vice president’s honor rolls.

Under the list of graduates, students earning high distinction (HD) graduated with a cumulative grade point average between 3.75 and 4.0, and students graduating with distinction (DS) earned a cumulative GPA between 3.5 and 3.74.

Students earning president’s honor roll recognition have earned a cumulative 3.75-4.0 GPA, and students on the vice president’s honor roll have earned a cumulative 3.5-3.74 GPA.

Some students may have signed a non-disclosure request with the college to have their names omitted from these lists.

Bachelors of Applied Science

Wyoming

Cheyenne - Zander Blue Cline, Melinda Joy Gonzalez, Nathanial Hobbs, Pedro David Rampoll

Associate Degree in Nursing Graduates

Colorado

Wellington - Hannah Rae Cook

Maryland

Waldorf - Kelsie Condit

Wyoming

Cheyenne - Carsey Sage Aanenson; Amanda Lynn Benzien; Karina Balvina Burrola; Jillian Louise Destefano; William Jake Donaghy; Jaclyn Tami Fair; Katelyn Marie Grant; Amanda Hamilton; Shannon L Hazel; Lisa Laurelle Hunter; Abby Doreen Jensen; Ethan Keith McCarrick, DS; Dakota Arin Foster; Zoe Stone, DS; Risikat Adebola Triplett, DS; Jessica Dawn Watkins

Hillsdale - Jennifer Danielle Forest, HD

Laramie - Carleen Kristia-Lillian Collins; Devin James Love; Angela Scasta; Brittany Anne Unverzagt; McKenah Windsor

Rock Springs - Maygen Nicole Stassinos, DS

Wheatland - Nicolette Freitas

Associate of Applied Science Graduates

California

Oak Run - Orin Huisman

Colorado

Ault - Jessica Engelhardt, HD

Eaton - Melissa Nicole Smith, DS

Englewood - Holly Danielle Hughes, HD

Evans - Destanie Lalaina Dettmann

Firestone - Mylie Tarnowski, HD

Florissant - Sarah Frances Campbell

Fort Collins - Aubrey Marie Buss, DS; Joni Nicole Munson, DS; Marisa Ryan, HD; Kelsey Colleen Stout

Glenwood Springs - Valery Elena Gonzalez

Grand Junction - Hannah Morris Lucas, HD

Grand Lake - Morgan R Krostue, HD

Johnstown - Russell Scott Herman, HD

Keenesburg - Madison Marie Smith, DS

Milliken - Rachel Emily Westman

Northglenn - Noah Espino-Kennedy

Wellington - Brittany Maltese; Ashley Lynn Frerich; Joni Roberts, HD

Indiana

Crown Point - Hannah Marie Boicken, HD

Maryland

Hagerstown - Megan Marie Harris, DS

Montana

Billings - Kelsey Elaine Wanner, HD

Glendive - Emily Marie Kuehn

Nebraska

Ogallala - Megan Haggard

Plattsmouth - Hayden John Krauth

Stapleton - Cauy Pokorny

Ohio

West Milton - Hannah Rose Plummer, DS

South Dakota

Box Elder - Jordyn Buettner

Edgemont - Dalton E Reutter, HD

Rapid City - Payton Hannah Remmers, DS

Texas

Dimmitt - Keirsten Murray, HD

Utah

Deweyville - McCrae Arbon

Virginia

Poquoson - Jasmine Snead, DS

Washington

Asotin - Jolee Cristen Sanford, HD

Wyoming

Carpenter - David John Gordon, HD

Cheyenne - Jamie L Archer; Ashley Nichole Bean; Jameson Everett Beckwith, DS; McKenzie Parker Browning, HD; Kathryne-Marie Bongato Calderon; Esmeralda Grace Chacon, DS; Simeon M Cooper; Breanna Maureen Cruz, HD; Cortney C Dekeyser, HD; Tayler Marie Diaz; Nicole L Fenton, HD; Devin Jordan Flores; Zachary A Fox; Lazerous James Gilbert; Darian Lynn Gonzales; Tatum L Gonzales, HD; Christina Nicole Steiwer Gregory; Christina B Havner, DS; Mikel Auzden Hill; Kaitlyn Rebecca Jacobs, HD; Halley Zoe Jankovsky, DS; Rebecca Lynne Jones; Mallory M Kolkman, HD; Alanna M Leininger, HD; Ashley Lynn Leon; Casey Michael Lewis, HD; Britany Loveridge; Jasmine M McMaster; Christine Diane McMinn; Saad Merhari; Adam Ray Messenger, HD; Ivan Theodore Michnick; Abby Marie Morillon; Jessica Lynn Munoz; Michelle L Neckermann, HD; Janelle A O'Grady; Michelle M Ordes, HD; Brendan C Pase; Kayla Annmarie Hutchings; Theron Allen Price, DS; Jennifer Lee Prindle, DS; Benjamin James Reed, DS; Tyler James Roberts, DS; Alexis Macwaters, DS; Giovanni Vincente Spagnol, DS; Jessica Holly Tammen, DS; Alexander Tasha; Megan Taylor Thornton, HD; Matthew Karl Jackson Vogler; Serenity D Weathermon; Christopher Jerry Wilson

Associate of Arts Graduates

California

Lompoc - Tracy E Brooks

Colorado

Berthoud - Emma Jo Miller, HD

Greeley - Taylor Makenzie Gollhofer, DS

Longmont - Jonathan Jimenez Flores

New Castle - Ximena Gutierrez, HD

Georgia

Johns Creek - Nolan Causwell

Massachusetts

Hudson - Ethan P Krolikowski

Oregon

Rogue River - Samantha M Eaton

Utah

Saratoga Springs - Erika Lynn Scivally, HD

Vernal - Shanta Dixie Luna

Wyoming

Carpenter - Malli O'Neal, DS

Cheyenne - Lindsey Rae Belmonte; Rebecca Cochran, HD; Savannah Jean Conner; Rebecca Erin Drake; Molly Fields; Nicole Galbraith, DS; Saray Garcia Garibay; Kylie Griego; Maricruz Gutierrez; Darcy Marie Henson; McKayla Marin Hijine; Nicholas Blake Hokanson; Onyx Xavier Jackson; Angela M Jones; Dariia Kasymova, HD; Marilyn Elexis Herren, DS; Isaac Lozano; Michelle Elaine Merlino, HD; Lillian Grace Miller, DS; Lake Penrod, DS; Haylee N Plitt, HD; Linsey Joy Schwendiman, HD; Annie Marie Shay; Amberleigh Dawne Simpson, HD; Seneva Elizabeth Sullivan, DS; Allison Marie Thomas, HD; Nauteka Thompson; Maizee Bean Thoren; Brooklynn Toon, DS; James Wayne Underwood, DS; Ariah Waller, HD; John Zachary Ward; Kaitlyn Wright, DS

Chugwater - Nicole Sagner, HD

Green River - Carly Anna Kettering, HD

Laramie - Logan Heard; Ashley Marie Laughlin, HD; Billie K Slyman; Jayla Marie Wulff, HD

Rock Springs - Rylee Elizabeth Lin Berry

Associate of Science Graduates

Canada

Edmonton - Jenaya Victoria Brown, HD

Saskatoon - Stefan Arnold Tonita

Colorado

Aurora - Jordyn Sorrow, HD

Berthoud - Arika Shae Beard, DS

Boulder - Abraham Lopez Argumedo

Carr - Ashton Noyer

Elizabeth - Caroline Marie Longfellow

Falcon - Chancellor Erwin Podoll

Fort Collins - Arlea Resseguie, HD

Fruita - Kelby Joseph Kaufman, DS

Walsh - Jacob Wright

Wheat Ridge - Abigail Lynn Sherrod, DS

Georgia

Hahira - Ashley Cary

Massachusetts

Stoughton - Ghared Lee Boyce

Montana

Birney - Casey L Knobloch, HD

Nebraska

Harrisburg - Rylie Lynn Mason

Kimball - Luis Arturo Portillo

Nevada

Elko - Payton Feyder

South Dakota

Edgemont - Callie Jo Printz

Spain

Sant Quirze Del Valles - Ariadna Bledà Ripoll, DS

Utah

Hooper - Jaslyn Tapia

Vernal - Shanta Dixie Luna

Wyoming

Afton - Cameron Lyle Draney

Cheyenne - Danae J Baker, DS; Morgan Barney, DS; Ashley Nichole Bean; Arlie J Bixby, HD; Cobi Nanabah Brady; Kaitlyn Isabella Bravo, DS; Kaleena Joan Collins; Nicholas John Danielson, HD; Mia Angelique Dixon; Madison J Fehringer; Austin Foster, DS; Jose Miguel Guerrero, DS; Mikayla Harris; Ella Renee Hayes; Catherine Elizabeth Henman; Lincoln James Humphrey; Brian Thomas Earle Joelson, HD; Paige Delaney Joelson; Sophia A Lebeaumont; Tyler D Link; Benito Madrid-Malloy, DS; AriOnna Marissa Medina; Mason Thomas Mutchler; Macy Lynn Palmer, HD; Keira Renae Plymale, DS; Kyrrah Racqel Rabago; Challeni Elizabeth Riddle; Johana Michelle De Leon Roberto, HD; James A Sims, DS; Emily Grace Strawderman; Chancellor Sutton; Jordan Amery Van Tol; Rodrigo Velazquez, DS; Carolyn Joy Waterstreet; Breanna Zitzelberger, HD

Cody - Logan Paul Valcarce

Gillette - Delaney Nicole Knottnerus; Lauren Anna Elizabeth Lacey, HD

Green River - Kaylee Hymas, HD

Laramie - Asher Baca, HD; Travis James Duvall, HD; Guillermo J Guerrero

Pinedale - Riley Warren Wilson

Rawlins - Emily J Metevier

Torrington - Jackson W Jones

Wheatland - Destiny Cook

Certificate of Completion Recipients

Colorado

Loveland - Carolyn Jones

New Mexico

Alamogordo - Andrea Kaitlyn Carr

Wyoming

Cheyenne - Janice Marie Allen, Emily J Harms, Megan Lynn Howe, Chantri Lee Krejci, Fang Fang Lo, Brenna Mariah Lopez, Jonathan D McAfee, Zoe J Oman, Matthew Philip Rickords, Ethan Link Taylor

Guernsey - Echo Ray Myers

Laramie - Kathryn M Brummond, Haley Marie Buszkiewic, Rebecca Joann Curtis, Tazmine Faye Haut

Credit Diploma Recipients

Colorado

Brighton - Noah Sergio Espino Kennedy

Broomfield - Victoria Leigh Strom

Crook - Joshua Frank Kokes

Fort Collins - Blake Alexander Moreno

Greeley - Yowhanes Berhane Tekle

Kersey - Kyle Horn

Meeker - Damien Xavier Levi Kent

Pierce - Ben Hegarty

Wellington - Clayton Seale, Kelley Seale

Louisiana

Coushatta - Erica Grant

Nebraska

Curtis - Brody J Robinso

Gordon - Morgan Darnell,

Valentine - Rhett John Witt

Nevada

Elko - Payton Feyder

South Dakota

Ellsworth Afb - Monica Nicole Patti

Washington

Tacoma - TyLane Lorenzo McLane

Walla Walla - Hannah Katelyn Klein

Wyoming

Burns - Dakotah P Corman, Morgan Joe Medina

Carpenter - Hayden C Fogg

Casper - Kaylynn Jefferson

Cheyenne - Jeffrey Gordon Adams Jr, Skile Frederick Ames, Sara Grace Amick, Eli Anthony, Jeffery David Baier, Garrett Jeffrey Bruce, Tyler Careri, Kevin Chavez, Dominick Zacary Christensen, Simeon M Cooper, Amiya Marie Cordova, Antonio R Cordova, Victor H Ferman-Rodriguez, Xavier Michael Galvan, Jason Lee Giroux, Jordan Travis Golding, Kevin Gomez, Aiden Lee Arnold Gregory, Aiden L Gregory, Hayden C Hancock, Shane M Harbison, Tristin Hinz, Nathaniel P House, Walter W Hubley IV, Keeran Reeves Kaske, Emily DiAnn Lamm, Jacob B Lee, Randy Travis Luna, Garrett Alan Maestas, Matthew McCarthy, Ivan Theodore Michnick, Travis Dakota Newell, Samantha Elizabeth Novacek, Alisha Perkins, Aaron Peterson, Theron Allen Price, Ryan Quintana, Hunter Todd Reinking, Andrew Renner, Austin Rigler, Morgan Daniel Rounds, Travis Ryun, Craig Michael Sachse, Huston Michael William Sanchez, Luz Carolina Sanchez, Thomas Sanders, Brandon L Schroyer, Brandon David Schwab, Nathan Len Schweisberger, Giovanni V Spagnol, Missi Spier, Ian Stumpf, Alexander Tasha, Andrew Webster Trask, Landon Charles Trujillo, James Wayne Underwood, Thomas A Vanoverbeke, Joseph Andrew Varos, Pamela Velazquez, Joseph D Waterstreet, Jim C Watters, John William Zook

Cody - William Michael Grimm

Douglas - Luis Raul Dominguez

Lander - Joshua William Kauffman

Laramie - Joel Aldaz, Joshua Patrick Bernard, Kristine M Brosmire, Elizabeth Ferris, Tristan Fraley, Malachi Jason Hamilton, Brennan Howe, Austin Lepper, Tatiana Ayana Rayos, Hank Fredrick Shaver, Landon Charles Smith, Allen J Snooks, Adrian Suazo, Tai Walrath, Henry White

Lingle - Dawson Lee Reichert

Lusk - Kerby Kevin Baars

Moorcroft - Dakota Austin DuBeau

Rawlins - Dalton Douglas Coleman

Saratoga - Maximilian Daniel Dahl

Wheatland - Khody Bryan Snyder

President’s Honor Roll

Arizona

Oro Valley - Lauren Rosenberg

Canada

Beaumont - Sarah Joyce Dodds

Edmonton - Jenaya Victoria Brown

Colorado

Ault - Jessica Engelhardt

Aurora - Cortney Allison, Lauryn Elizabeth Gardner

Berthoud - Megan Johnson, Emma Jo Miller

Centennial - Samuel Arthur Hussey

Craig - Meredith Paige Kopsa

Crook - Joshua Frank Kokes

Englewood - Holly Danielle Hughes

Firestone - Mylie Tarnowski

Fort Collins - Grace Elizabeth Adams, Mariah Green, Chad D Marley, Joni Nicole Munson, Noah Joseph Peterson, Marisa Ryan

Grand Junction - Hannah Morris Lucas

Greeley - Taylor Makenzie Gollhofer

Haxtun - Katherine Rose Swan

Keenesburg - Madison M Smith

Kersey - Amelia Nichole Hatch, Kyle Horn

Lake George - Sabrina Stegman

Livermore - Taylor Harris

Longmont - Hannah Josephina Kegler

Loveland - Heather Kathleen Allsop, Peyton Oleson

New Castle - Ximena Gutierrez

Severance - Shalene Rae Lawson

Strasburg - Jamie Marjorie Elliott

Timnath - Brooke Danelle Wicks

Wellington - Ciarra Autum Demaio, Joni Roberts, Kayleigh Smith, Emily Bell Stratton

Wheat Ridge - Abigail Lynn Sherrod

Windsor - Kara Michelle Benner

Georgia

Sugar Hill - James Munlyn

Guam

Mangilao - Valery Elena Gonzalez

Indiana

Crown Point - Hannah Marie Boicken

Italy

Rome - Michela DeStefano

Minnesota

Faribault - Abby Elizabeth Walker

Montana

Billings - Kelsey Elaine Wanner

Nebraska

Gordon - Morgan Darnell

Imperial - Yeraldin Almanza

Maywood - Wacey Q Flack

Omaha - Sakoya Jones McArthur

Oregon

Hermiston - Stacey Lee Gersbach

South Dakota

Edgemont - Dalton E Reutter

New Underwood - Chance Nelson Derner, Paige Paulson

Sturgis - Alex Gunnar Heinle

Spain

Sant Quirze Dell Valle - Ariadna Bleda Ripoll

Texas

Dimmitt - Keirsten Hansen

Waco - Heidi Lynn Zepeda

United Kingdom

Glasgow - Sophie Louise Osman

Utah

Clinton - Samantha Paige Murray

Saratoga Springs - Halle Hester, Samantha Nya Hester, Erika Lynn Scivally

Wyoming

Bear River - Aubree A Condie

Burns - Anna Renee Greenwade

Carpenter - Nathaniel L Johnson, Kelli M Mellott, Karlee Ward

Centennial - Jessica K Fagan

Cheyenne - Danielle Nicole Abbott, Jennifer Ackerman, Jeremy James Alberta, Mansoor Syed Ali, Sara Grace Amick, Jonathan Baak, Jeffery David Baier, Aubrey Bailey, Katlyn Bailey, Kimberly J Bailey, Danae J Baker, David Bargsten, Brady James Barrett, Kobe Reese Barto, Taylor Madison Baxter, Lindsay P Beckwith, Devon Scott Benart, Nicole Marie Bliesner, Zoe S Bolinger, Willa J Bonds, Kaitlyn Isabella Bravo, Emma K Brekhus, Marshall Erin Brown, McKenzie Lauren Browning, Rachael Bubash, Christine Ann Burney, Kevin Lloyd Busby, Esmeralda Grace Chacon, Lisa R Chaffin, Yuk Kwan Chan, Abbigalle Nichole Chisholm, Karilyn Clark, Denzel Alex Clifton, Allyson Grace Conn, Daniel Aaron Connelly, Antonio R Cordova, Jessica Kara Creswell, Breanna Maureen Cruz, Dominic Gavin Cruz, Jedidiah Cvar, Nicholas John Danielson, Grace Isabel Davis, Alyssa Marie Decker, Jason Alvin Depoorter, Crystal Jasmine Diaz, Joseph T Dowler, Alexandra Duran, Brian Thomas Earle Joelson, Sarah Louise Erdman, Adrianne L Feliu, Nicole Lisha Fenton, Victor H Ferman Rodriguez, Rory Paxson Fichtner, Ricardo Alexander Garnica-Cole, Jason Lee Giroux, Tatum L Gonzales, Melinda Joy Gonzalez, Donavan Taylor Govig, Paige Renè Guille, Andrew Guinn, Taylon Lynnea Haight, Summer Elizabeth Hamilton, Hayden Cole Hancock, Shane M Harbison, Julia A Harris, Christina B Havner, Pamela R Hehr, Tiffany Ann Hehr, Darcy M Henson, Tristin Hinz, Nathanial R Hobbs, Heather Hokanson, Jessica Hostetler, Charley Reanne Hruska, Sokhee Huh,

Scott D Hunter, Kaitlyn Rebecca Jacobs, Dane Roger Jacobsen, Halley Zoe Jankovsky, Dariia Kasymova, Marilyn E Keen, Madison Nicole Kimball, Chantri Lee Krejci, Jacob Riley Kretz, Heather Jean Lancster-Tucker, Sophia A Lebeaumont, Jacob Bryant Lee, Alanna M Leininger, Zacharyah Jonathan Lemmons, Tyler D Link, Madison Long, Nicholas Theron Long, Brenna Mariah Lopez, Desiree Rayne Lovato, Leah I Lozano, Gary Tison Magee, Sarah Matney, Makayla Loren Maurer, Devin Thomas Mazzone, Jon D McAfee, Matthew McCarthy, Brittany Messenger, Ivan Theodore Michnick, Elizabeth L Miller, Nichole Mitchell, Kilie Ann Moody, Zechariah Benjamin Morris, Zoey Morrison, Meagan A Morrow, Abigail Anne Morse, Travis Dakota Newell, Emma Oetken, Andraya N Ogle Dimas, Kimberly Olson, Michelle M Ordes, Macy Lynn Palmer, Adam Emil Parker, Danielle Parker, Kylee Marie Parks-Garcia, Lily Belle Perry Tatem, Joelle Pina, Jennifer Danielle Piver, Keira Renae Plymale, Cortney Quintana, Aryana Ivy Ramirez, Pedro David Rampolla, Rishab Man Ranjitkar, Alina Reed, Isaac Alejandro Reyes, Alejandro Ricciardi, Alissa A Richards, Jona Noelle Richter, Whitney Roberts, Jessica Lynn Rodgers, Alexis Rodriguez, Tyler Roland, Kameron Gail Ryan, Travis Ryun, Pablo Antonio Sanchez, Katrina Marie Sandidge, Alexa Leandra Sandoval, Tashana Dee Schrader, Brandon L Schroyer, Linsey Joy Schwendiman, Ashley N Seymour, Amberleigh Dawne Simpson, Rebecca Suzanne Slovik, Shawn M Smith, Giovanni Vincente Spagnol, Missi A Spier, Caitlyn Steen, Haylee Nichole Stellern, Joshua James Stephenson, Riley Cherith Stief, Courtney Suko, Seneva Elizabeth Sullivan, Savanah Swanson, Jessica Holly Tammen, Jacob W Taylor, Natasha Teague, Allison Marie Thomas, Megan Taylor Thornton, Jordan Van Tol, Angela Law Tovar, Elora Eva Trabold, Andrew Webster Trask, Keegan Tunnicliff, Keianna Noelle Tunnicliff, Thomas A Vanoverbeke, Grace Marie Veerkamp, Pamela Velazquez, Ethan Michael Vizina, Haley J Wade, Madison Elizabeth Walker, Jordan Patrick Watson, Jim Watters, Kristen Werginz, Robert Arthur Werzner, Jacob Ray Westover, Hayley Morgan Whetsell, Bradley C Whitman, Jamie Nicole Wittmann, Aryah Ybarra, Breanna Zitzelberger, John William Zook, Klaire A Zunker

Chugwater - Nicole Sagner

Cody - Matthew Richard Benson, William Michael Grimm

Etna - Chandra Lee Nelson

Evanston - Sean Christensen

Gillette - Christopher John Beltz, Lauren Anna Elizabeth Lacey, Amanda Rose Johnson

Green River - Christian Jose Alatorre

Hillsdale - Sarah Elizabeth Behrendsen

Jackson - Melissa Landis

Lander - Taylor Rikae Pereda

Laramie - Bailey Shea Abbott, Sierra Adams, Tara Elizabeth Austin, Kerby Kevin Baars, Asher Baca, Diana Louise Barlow, Shawna Bell, Kodi M Bernaski, Brianna Bird, Kyla Joy Bressler, Kaylee Patricia Brown, Thayne Brown, Katrinna R Buckingham, Alexis Alfredo Carrillo, Cameron Kathleen Clay, Rayanne Louise Creel, Katrina Leigh Derbish, Travis James Duvall, Hilary Lucia Eastman, Scott Fowler, Katrina Gilbert, Jason A Gonzales, Jordan Hanslovan, Donjeta Haxhiu, Gretchen Heaster, Ryan Hilton, Mary L Ivanoff, Lauren Elaine Johnson, Jacob Levi Johnston, Kaya James Jolley, Julia Louise Landsverk, Ashley Marie Laughlin, Ashlyn M Lindsay, Aysia Marces, Ashley Lynn McCarty, Emma Karen Merrill, Bryan Chontal Navarrete, Matthew Neubauer, Abigail Kay Soddy, Irene Sottile, Leland Tory Weber, Makayla Wight, Jayla Marie Wulff

Lingle - Dawson Lee Reichert

Lusk - Courtney R Rowley, Sadie L Sturman

Moose - Lauren E Gurney,

Pine Bluffs - James Dalton Blackburn, Kodi Lyne Ragsdale, Dylan Claire Sweeter

Rawlins - Jordan Christine Kelley, Crystal Alcantar Torres

Rock Spring - Mataya T Ortega

Torrington - Eden Marie Cole, Kaelyn Riley

Vice President’s Honor Roll

Australia

Melbourne - Monique Milissa Marcetic Vaotangi

California

Oak Run - Orin Huisman

Riverbank - Darek Nicasio

Colorado

Berthoud - Arika Shae Beard

Cheyenne - Susan Diane Hopkins

Fort Collins - Avalon Takara Corynn Cobb, Arlea Resseguie, Morgynne Rae Tucker

Greeley - Jessica Lea Miller, Isaac Perez

Thornton - Rachel Ardehali

Massachusetts

Hudson - Abigail Krolikowski

Montana

Birney - Casey L Knobloch

Whitehall - Jacy Johnson

Nebraska

Alliance - Shaylee N Standage

Brule - Tanner J Madden

Curtis - Brody J Robinson

Sargent - Ally Irene Micheel

Whitman - Chase Bryant Vinton

Ohio

Columbus - Anthony Joel Molinar Jones

Wadsworth - David Nichols

Oregon

Malin - Tylena Johnson

Pennsylvania

Elizabethtown - Isaac J Thomas

Spain

Golmes - Laia Balcells Niubo

United Kingdom

London - Nikola Kuzmanovic

Utah

Springville - Hanah Beth Cornaby

Virginia

Poquoson - Jasmine Snead

Washington

Asotin - Jolee Cristen Sanford

Vancouver - Aislinn R Taylor

Wyoming

Centennial - Tyler Joseph Voss

Cheyenne - Shelby Renee Albright, Robin S Anderson, Jacob Allan Baker, Leah Baker, Madiso Barbee, Ainsley Basich, Alejandra Becerra, Alora Beshears, Lyndi Lakaiya Brant, Garrett Jeffrey Bruce, Abigail Renae Bruner, Megan Rene Buchanan Kinsolving, Tyler Careri, Danielle Cates, Kevin Chavez, Zander Blue Cline, Rebecca Cochran, Savannah Jean Conner, Julian Michael Dimitri Brooks, Samantha Flinn, Zachary Aaron Fox, Mark Thomas Fuerstenberger, Mabel Garcia, Heath Phillip Garrard, Benjamin Gilmore, Brynley Guille, McKayla Marin Hijine, Taylor Rene Hubbard, Colby Drake Irene, Alyson Nicole Jones, Rachel Hannah Knopp, Cole Gaberial Leblanc, Casey Lewis, Cassandria Anne Loghry, Brooklyn Rae Lowe, Elijah Christopher Lowry, Blaine Lyman, Noel Astar Morris, Micah Joanna Newbury Vanlove, Joel Paris Newman, Kian Destiny Omer Jones, Tanner Lane Pace, Rebecca Bailey Padget, Nicole Loreyna Pate, Jacob Ryan Preston, Jennifer Lee Prindle, Brianna Purkey, Kinsie Michelle Reed, Fawn Ricker, Brandon Romero, Airel Krysten Ruadil, McKenna Elizabeth Russell, Jason Michael Sheathelm, MacKenzie Hope Simoni, Nauteka Thompson, Maizee Bean Thoren, Brooklynn Toon, Reese Lynn Valdez, MacKenzie Cherise VanLeer, Riley Raeanne Vantassell, Rodrigo Velazquez, Nicole Lee Wallace, Joseph D Waterstreet, Kyler James Winchell, Tatum Wood

Chugwater - Zackariah Roderick Beck

Gillette - Rigan Pauline McInerney

Green River - Kaylee Hymas

Lander - Baoxin Tilton

Laramie - Yasmin Acosta, Darcey Jane Alvarez, Allison Elizabeth Burris, Matija Dragosavljevic, Malachi Jason Hamilton, Matthew Heath Hayes, Brennan Scott Howe, Christopher Lima, Margo Risa McCardell, Henry James Miller, Leah McKenzie Morgan, Sandra Monique Olivas, Chancellor Erwin Podoll, Hank Fredrick Shaver, Anne Stone

Lyman - Dennis Reed Owens

Powell - Rachel E Archer

Rawlins - McKenzie Jo Earl

Riverton - Matthew Connor Gordon

Saratoga - Maximilian Daniel Dahl

Wheatland - Jeannette Marie Kaufman

Worland - Raeth Marvin Tolman